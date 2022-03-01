Нью-Йоркская биржа и Nasdaq перестали торговать акциями российских компаний — Finance.ua
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Нью-Йоркская биржа и Nasdaq перестали торговать акциями российских компаний

Сегодня 18:30Фондовый рынок
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Нью-Йоркская биржа и Nasdaq перестали торговать акциями российских компанийНью-Йоркская биржа и Nasdaq перестали торговать акциями российских компаний
Нью-Йоркская биржа (NYSE) и Nasdaq в понедельник приостановили торги акциями российских компаний. Под запрет попали «Яндекс», «Озон», МТС и другие компании.
Об этом сообщает в Telegram Министерство цифровой трансформации Украины.
Представители биржи отмечают, что это действие носит временный характер, пока регулирующие органы бирж изучают принятые в отношении России санкции. Нью-Йоркская биржа приостановила торги ценными бумагами «Мечела», «Циана» и МТС. На Nasdaq были остановлены торги акциями «Яндекса» и «Озона».
По материалам: РБК-Україна
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