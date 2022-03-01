Минобороны будет выплачивать по 10 тысяч рублей семьям погибших солдат — Finance.ua

Минобороны будет выплачивать по 10 тысяч рублей семьям погибших солдат

Сегодня 08:13

Минобороны будет выплачивать по 10 тысяч рублей семьям погибших солдат в войне в Украине, по нынешнему курсу — 50 долларов.

Каждой российской семье обещают выплатить по 11 тысяч рублей (3 165 грн) за погибшего во время войны против Украины. В то время власти Украины предоставит каждой семье за потерянного бойца по 15 млн грн (чуть более 52 млн рублей).

Президент Украины Владимир Зеленский призвал российских солдат не слушать своих командиров и уходить из Украины.

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