МВФ заявил о поддержке Украины — Finance.ua

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МВФ заявил о поддержке Украины

Сегодня 17:49Казна и Политика
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МВФ заявил о поддержке УкраиныМВФ заявил о поддержке Украины
Международный валютный фонд оценивает последствия и готов предоставить поддержку Украине на фоне российского вторжения.
Об этом в Twitter сообщила руководительница МВФ Кристалина Георгиева.
«Я глубоко обеспокоена происходящим в Украине и, прежде всего, влиянием на невинных людей», — сообщила он.
По ее словам, у российского вторжения значительный экономический риск для региона и мира. «Мы оцениваем последствия и готовы поддержать наших членов при необходимости», — добавила Георгиева.
Как сообщалось, миссия Международного валютного фонда (МВФ) 23 февраля начинает свою работу в Украине. По результатам второго просмотра программы Stand-By Киев может получить третий транш в 700 млн долларов.
По материалам: ТСН
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