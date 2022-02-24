МВФ заявил о поддержке Украины — Finance.ua

МВФ заявил о поддержке Украины

Сегодня 17:49 — Казна и Политика

МВФ заявил о поддержке Украины

Международный валютный фонд оценивает последствия и готов предоставить поддержку Украине на фоне российского вторжения.

Об этом в Twitter сообщила руководительница МВФ Кристалина Георгиева.

«Я глубоко обеспокоена происходящим в Украине и, прежде всего, влиянием на невинных людей», — сообщила он.

По ее словам, у российского вторжения значительный экономический риск для региона и мира. «Мы оцениваем последствия и готовы поддержать наших членов при необходимости», — добавила Георгиева.

Как сообщалось, миссия Международного валютного фонда (МВФ) 23 февраля начинает свою работу в Украине. По результатам второго просмотра программы Stand-By Киев может получить третий транш в 700 млн долларов.

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