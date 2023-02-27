МВФ совместно с BIS подготовят рекомендации по регулированию криптовалют для стран G20 — Finance.ua

МВФ совместно с BIS подготовят рекомендации по регулированию криптовалют для стран G20 Сегодня 22:36 — Криптовалюта

МВФ совместно с BIS подготовят рекомендации по регулированию криптовалют для стран G20

Совет по финансовой стабильности (FSB), Международный валютный фонд (IMF) и Банк международных расчетов (BIS) готовят документы с рекомендациями по организации международного регулирования рынка цифровых активов, предназначенные для стран Большой двадцатки (G20).

В документации Большой двадцатки говорится, что первые документы будут готовы к июлю 2023 года.

К этому времени FSB подготовит гайды по регулированию и надзору за стейблкоинами и другими цифровыми активами.

Следующий пакет рекомендаций, в котором, в частности, рассмотрят влияние CBDC на экономику, G20 ждет сентября.

Ранее аналитики BIS предлагают три варианта регулирования криптоэкосистем:

«Запрет» — запретить конкретную криптовалютную деятельность. Этот вариант эксперты называют «крайней мерой»: он предполагает либо полный запрет деятельности с использованием криптовалют, либо целенапраленное ограничение. Положительным эффектом такого подхода станет то, что он позволяет устранить любой потенциальный вред для инвесторов. С другой стороны, государство, применяющее такое регулирование, лишается всех потенциальных выгод от любых новшеств, которые привносит криптовалюта. Введение запрета также осложняется трудностью контролировать его соблюдение: учитывая трансграничный характер криптосистем, он практически не будет влиять на децентрализованных игроков. Централизованные же могут начать действовать через те юрисдикции, где такого запрета нет;

«Сдерживание» — изолировать криптографию от традиционных финансов и реальной экономики. Такой вариант позволяет сдерживать развитие криптофинансов, чтобы они оставались скорее нишевым видом деятельности, например, ограничивая финансовые потоки и связи с сегментом традиционных финансов. Такой подход опять же позволяет избежать потенциальных убытков. Однако, даже если банки, в соответствии с подходом, применяемым Базельским комитетом по банковскому надзору, решат не «превращаться в канал криптовалютной деятельности», финансовые организации с менее ограниченными инвестиционными мандатами все же могут «соблазниться» обещанной высокой доходностью;

«Регулирование» — регулировать сектор, как это делается в традиционных финансах. Власти могли бы начать с «функциональной» стороны вопроса и определить ключевые экономические функции, выполняемые криптоактивами, а затем оценить, как регулирование может повлиять на них. В качестве преимущества такой вариант дает последовательность в регулировании финансовой деятельности и возможность продвигать политические цели, которые лежат в основе уже существующей нормативной базы. Сложность возникает при сопоставлении с традиционными финансами: например, могут ли стейблкоины лицензироваться и регулироваться банками, платежными системами или небанковскими организациями.

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cryptomisto По материалам:

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