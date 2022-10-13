МВФ поддерживает создание форума для финансовой поддержки Украины — Finance.ua
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МВФ поддерживает создание форума для финансовой поддержки Украины

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Международный валютный фонд поддерживает инициативу Президента Владимира Зеленского по созданию постоянного форума с целью обеспечения экономической и финансовой поддержки Украины.
Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
«Он (Президент Украины — ред.) призвал нас собрать экономический форум для Украины, который действовал бы на регулярной основе. Господин Президент Зеленский, да, мы работаем над этим, мы соберем этот форум как можно скорее», — отметила глава Фонда.
По ее словам, в МВФ уже создана платформа для этого, основанная на программе мониторинга Исполнительного совета.
«Это путь к полноценной программе, к созданию которой вы призывали, и мы с вами движемся в направлении сильной Украины», — отметила Георгиева.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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