МВФ намерен выделить в поддержку Украины $1,4 млрд — Finance.ua
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МВФ намерен выделить в поддержку Украины $1,4 млрд

Сегодня 12:13Казна и Политика
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МВФ намерен выделить в поддержку Украины $1,4 млрдМВФ намерен выделить в поддержку Украины $1,4 млрд
Международный валютный фонд планирует выделить в поддержку Украины, страдающей от войны с россией, 1,4 миллиарда долларов.
Об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева.
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«Мы направили Исполнительному совету предложение... о 1,4 миллиарда долларов в поддержку Украины. Во-вторых, мы изменили фокус наших текущих дискуссий с украинскими властями с „реформ“ на „кризисное управление“», — заявила она.
Георгиева отметила, что МВФ помогает мобилизовать финансовую поддержку и ресурсы.
По ее словам, Украина нуждается в этой поддержке еще больше из-за вторжения россии.
МВФ и Всемирный банк — два учреждения, которые имеют поручение направлять скоординированную помощь нуждающимся странам.
По материалам: Українська правда
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