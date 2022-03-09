МВФ намерен выделить в поддержку Украины $1,4 млрд — Finance.ua

«Мы направили Исполнительному совету предложение... о 1,4 миллиарда долларов в поддержку Украины. Во-вторых, мы изменили фокус наших текущих дискуссий с украинскими властями с „реформ“ на „кризисное управление“», — заявила она.
Георгиева отметила, что МВФ помогает мобилизовать финансовую поддержку и ресурсы.
По ее словам, Украина нуждается в этой поддержке еще больше из-за вторжения россии.
МВФ и Всемирный банк — два учреждения, которые имеют поручение направлять скоординированную помощь нуждающимся странам.