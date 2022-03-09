МВФ намерен выделить в поддержку Украины $1,4 млрд — Finance.ua

МВФ намерен выделить в поддержку Украины $1,4 млрд

Сегодня 12:13 — Казна и Политика

МВФ намерен выделить в поддержку Украины $1,4 млрд

Международный валютный фонд планирует выделить в поддержку Украины, страдающей от войны с россией, 1,4 миллиарда долларов.

Об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева.

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«Мы направили Исполнительному совету предложение... о 1,4 миллиарда долларов в поддержку Украины. Во-вторых, мы изменили фокус наших текущих дискуссий с украинскими властями с „реформ“ на „кризисное управление“», — заявила она.

Георгиева отметила, что МВФ помогает мобилизовать финансовую поддержку и ресурсы.

По ее словам, Украина нуждается в этой поддержке еще больше из-за вторжения россии.

МВФ и Всемирный банк — два учреждения, которые имеют поручение направлять скоординированную помощь нуждающимся странам.

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