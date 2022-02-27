МВФ готов выделить Украине 1,4 млрд долларов — Finance.ua
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МВФ готов выделить Украине 1,4 млрд долларов

Сегодня 19:15Казна и Политика
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МВФ готов выделить Украине 1,4 млрд долларовМВФ готов выделить Украине 1,4 млрд долларов
МВФ предварительно готов предоставить около $1,4 млрд инструментом быстрого финансирования Rapid Financing Instrument.
Об этом сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.
Окончательное решение должен быть принят Советом директоров Фонда.
«Цифра для нас около 1 млрд. SDR, около $1,4 млрд, на которые мы можем надеяться очень быстро», — сказал Шевченко.
«Вчера-позавчера мы начали очень активную коммуникацию с МВФ совместно с Минфином. Пока есть предварительная (договоренность). Я обратился с письмом в МВФ», — сказал он.
Глава Нацбанка объяснил, что RFI — это инструмент быстрой поддержки, однако не уточнил деталей.
«Пока все выглядит так: нам нужно очень быстро получить эти деньги и переходить к новой программе, где мы будем настаивать, чтобы первый предоставляемый безусловно транш был наибольшим», — пояснил Шевченко.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
По материалам: Корреспондент.net
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