МВФ готов выделить Украине 1,4 млрд долларов — Finance.ua

МВФ предварительно готов предоставить около $1,4 млрд инструментом быстрого финансирования Rapid Financing Instrument.
Об этом сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.
Окончательное решение должен быть принят Советом директоров Фонда.
«Цифра для нас около 1 млрд. SDR, около $1,4 млрд, на которые мы можем надеяться очень быстро», — сказал Шевченко.
«Вчера-позавчера мы начали очень активную коммуникацию с МВФ совместно с Минфином. Пока есть предварительная (договоренность). Я обратился с письмом в МВФ», — сказал он.
Глава Нацбанка объяснил, что RFI — это инструмент быстрой поддержки, однако не уточнил деталей.
«Пока все выглядит так: нам нужно очень быстро получить эти деньги и переходить к новой программе, где мы будем настаивать, чтобы первый предоставляемый безусловно транш был наибольшим», — пояснил Шевченко.