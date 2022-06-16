Мужчинам-военным собираются разрешить брать отпуск для ухода за ребенком — Finance.ua
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Мужчинам-военным собираются разрешить брать отпуск для ухода за ребенком

Сегодня 19:45Личные финансы
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9 депутатов Верховной Рады предлагают парламенту разрешить мужчинам-военным брать отпуск по уходу за ребенком.
Об этом говорится в законопроекте № 7464.
Сейчас только женщины военные могут использовать отпуск по уходу за ребенком до достижения им 3 лет: в особый период с момента объявления мобилизации до времени введения военного положения или до момента принятия решения о демобилизации; в особый период во время действия военного положения.
Документом предлагают разрешить брать такой отпуск также мужчинам.
Согласно действующему законодательству, мужчина-военный может воспользоваться таким правом только в мирное время, если он воспитывает ребенка самостоятельно.
Среди инициаторов законопроекта: депутаты из фракции «Европейская солидарность» — София Федина и Ирина Геращенко, из «Голоса» — Наталья Пипа и Соломия Бобровская из группы «За будущее» — Ирина Констанкевич и внефракционная Оксана Савчук.
По материалам: Українські Новини
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