Можно сэкономить фактически на всем: какой город ЕС самый дешевый для туристов — Finance.ua
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Можно сэкономить фактически на всем: какой город ЕС самый дешевый для туристов

Мир
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Можно сэкономить фактически на всем: какой город ЕС самый дешевый для туристов
Можно сэкономить фактически на всем: какой город ЕС самый дешевый для туристов
Бухарест — идеальный город для туризма. «Восточный Париж» называют самым дешевым среди столиц ЕС. Там можно сэкономить практически на всем: от товаров до проезда в общественном транспорте.
Туристы часто недооценивают Бухарест. Однако этот красивый и величественный город умеет приятно удивлять. Путешественники чаще всего обращают внимание на величественную архитектуру в парижском стиле и отмечают неповторимый колорит города, отмечает Закордон 24.

Почему стоит побывать в Бухаресте

Выходные в Бухаресте можно провести довольно бюджетно. Отмечают, что там самые низкие цены среди европейских стран. В частности, туристы могут сэкономить на:
  • аренде квартиры (квартиры туристам сдают очень охотно, кроме того, в стране есть немало уютных и современных гостиниц);
  • покупке продуктов и на посещении кафе и ресторанов (чеки там — одни из самых низких в Европе)
  • общественном транспорте;
  • посещении известных туристических локаций (билеты для посещения большинства из них — очень дешевые).
Стоит заметить, что у Бухареста очень много интересного. В частности, стоит увидеть Дворец Парламента — одно из крупнейших в мире гражданских административных зданий. Также туристам рекомендуют посещать Музей румынской деревни и Национальный музей искусств Румынии. Тем временем книголюбов ждет особый сюрприз — именно в Бухаресте расположен один из самых красивых мировых книжных магазинов — Cărturești Carusel.
Кроме того, нужно выделить для себя время, чтобы прогуляться по улицам Старого города и посетить ресторан Beraria Gambrinus. Ему уже более 120 лет, поэтому атмосфера и блюда по старинным рецептам — просто сокровище.
Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

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По материалам:
Телеканал 24
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