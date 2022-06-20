Можно ли уйти в отпуск во время войны и сколько украинцев планируют (инфографика) — Finance.ua

Можно ли уйти в отпуск во время войны и сколько украинцев планируют (инфографика)

Сегодня 17:00 — Личные финансы

Во время действия военного положения в отпуск уходить можно. Но некоторым работникам могут отказать. Такое может произойти в случае, когда человек задействован в работах на объектах критической инфраструктуры. В то же время это правило не касается отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком.

В Законе Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» от 15.03.2022 № 2136-ІХ говорится, что на время военного положения ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 24 календарных дня. Если условиями трудового договора было предусмотрено большее количество дней отпуска, то действие этих положений во время военного положения может быть прекращено.

Отпуск без ограничения во времени могут предоставлять без сохранения зарплаты по просьбе работника. Но работодатель не имеет права просить человека уходить в такой отпуск.

А если из-за военных действий предприятие не может функционировать, то работодатель должен оформлять простой. И в таком случае если он заставит работников уходить в отпуск без сохранения заработной платы, это будет считаться нарушением трудовых прав работников.

Согласно опросу grc.ua в соцсетях, в 2022 году планирует отпуск рекордно низкое количество работников. В целом, по словам аналитиков, сфера туризма снова испытала наибольший удар и сейчас там наименьшее количество вакансий и количество компаний, оказывающих свои услуги.

«Как показал опрос портала, горячие события в стране влияют и на возможность планировать отдых, и на желание отдыхать. Отпуск этим летом планирует рекордно низкое количество украинских работников — только 11% опрошенных. Из них только 1% намерены уехать на отдых за границу», — говорится в сообщении.

Желающие уехать за границу выбирают преимущественно Турцию и Египет. Но большинство тех, кто хочет на отдых, предпочитают внутренний туризм. Обычно люди хотят уехать в украинские горы или другие регионы страны.

А вот остальные вообще не планируют или не могут отдыхать. Опрос показал следующие результаты:

47% опрошенных считают, что во время войны отдых и радости вообще не уместны;

23% респондентов отметили, что потеряли работу из-за войны, а потому ни возможности, ни желания отдыхать нет;

6% работников находятся в вынужденном неоплачиваемом отпуске;

9% опрошенных ищут убежища от войны за границей, им тоже сейчас не до отдыха.

Кстати, если вы все же хотите отправиться в отпуск, воспользуйтесь бесплатной программной бронирования и покупки билетов INFOBUS, который работает напрямую с перевозчиками, вокзалами и туристами.

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