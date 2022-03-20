Может ли пенсионер получать выплату за границей, если уехал на постоянное место жительства — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Может ли пенсионер получать выплату за границей, если уехал на постоянное место жительства

Сегодня 09:00Личные финансы
110
Может ли пенсионер получать выплату за границей, если уехал на постоянное место жительства
Если пенсионер уехал за границу на постоянное место жительства, то может ли он получать выплату за границей.
Об этом рассказали в Пенсионном курьере. Да, может получать, но не во всех странах.
Пенсию можно получать, если в стране, где находится пенсионер, заключено международное соглашение или договор с Украиной.
Что сделать, чтобы получить. Для этого пенсионеру нужно обратиться в орган соцзащиты государства пребывания, чтобы перевести украинскую пенсию на счет за границу.
Если соглашение/договор не заключен со страной, где находится пенсионер, выплата пенсии прекращается на весь период пребывания лица за границей.
Перечень соглашений и договоров, регулирующих вопросы пенсионного обеспечения.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время одного из своих брифингов сообщил, что все пенсии проиндексированы в соответствии с графиком.
Поэтому мартовские пенсии будут выплачиваться уже с учетом индексации — 14%. Получить их должны 10,2 млн украинцев.

Как получить пенсию и денежные выплаты в Укрпочте во время военного положения

По материалам: Finance.UA
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.