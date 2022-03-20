Может ли пенсионер получать выплату за границей, если уехал на постоянное место жительства — Finance.ua

Может ли пенсионер получать выплату за границей, если уехал на постоянное место жительства

Сегодня 09:00 — Личные финансы

Если пенсионер уехал за границу на постоянное место жительства, то может ли он получать выплату за границей.

Об этом рассказали в Пенсионном курьере. Да, может получать, но не во всех странах.

Пенсию можно получать, если в стране, где находится пенсионер, заключено международное соглашение или договор с Украиной.

Что сделать, чтобы получить. Для этого пенсионеру нужно обратиться в орган соцзащиты государства пребывания, чтобы перевести украинскую пенсию на счет за границу.

Если соглашение/договор не заключен со страной, где находится пенсионер, выплата пенсии прекращается на весь период пребывания лица за границей.

Перечень соглашений и договоров , регулирующих вопросы пенсионного обеспечения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время одного из своих брифингов сообщил, что все пенсии проиндексированы в соответствии с графиком.

Поэтому мартовские пенсии будут выплачиваться уже с учетом индексации — 14%. Получить их должны 10,2 млн украинцев.

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