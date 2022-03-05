Moody's прекращает коммерческую деятельность в России — Finance.ua

Moody's прекращает коммерческую деятельность в России

Сегодня 15:11 — Фондовый рынок

Международное рейтинговое агентство Moody’s от 5 марта прекращает коммерческую деятельность в России.

На 5 марта работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и сервисы отказались более сотни компаний.

Напомним, 3 марта международное рейтинговое агентство Moody’s снизило долгосрочный рейтинг россии с Ваа3 до B3 — то есть сразу на шесть степеней.

Справка Finance.ua:

рейтинговое агентство Standard & Poor’s снизило долгосрочный кредитный рейтинг Беларуси с B до CCC;

также S&P обвалило рейтинг России с BB+ до CCC — менее чем через неделю последнего снижения. На основе новых санкций, в том числе отключения крупнейших банков от системы SWIFT, санкций против Центрального банка и Министерства финансов России, блокирования валютных резервов и т.п. риск дефолта РФ как эмитента ценных бумаг быстро растет.



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью