Moody's прекращает коммерческую деятельность в России — Finance.ua
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Moody's прекращает коммерческую деятельность в России

Сегодня 15:11Фондовый рынок
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Международное рейтинговое агентство Moody’s от 5 марта прекращает коммерческую деятельность в России.
На 5 марта работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и сервисы отказались более сотни компаний.
Напомним, 3 марта международное рейтинговое агентство Moody’s снизило долгосрочный рейтинг россии с Ваа3 до B3 — то есть сразу на шесть степеней.

Справка Finance.ua:

  • рейтинговое агентство Standard & Poor’s снизило долгосрочный кредитный рейтинг Беларуси с B до CCC;
  • также S&P обвалило рейтинг России с BB+ до CCC — менее чем через неделю последнего снижения. На основе новых санкций, в том числе отключения крупнейших банков от системы SWIFT, санкций против Центрального банка и Министерства финансов России, блокирования валютных резервов и т.п. риск дефолта РФ как эмитента ценных бумаг быстро растет.
По материалам: ТСН
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