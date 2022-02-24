Monobank работает, ограничивает кредитные лимиты. — Finance.ua

Monobank работает, ограничивает кредитные лимиты.
Сегодня 11:39 — Кредит&Депозит
Проект Monobank Универсал банка работает в обычном режиме, временно ограничены кредитные лимиты.
Об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.
«Главная цель — сохранение денег вкладчиков и клиентов. Кредитные лимиты временно ограничили», — сообщил он.
В настоящее время банк решает, как вернуть лимиты и наблюдает за развитием ситуации.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Email рассылка Finance.uaКоротко про главное за день