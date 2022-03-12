MoneyGram не будет работать в России — Finance.ua

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MoneyGram не будет работать в России

Сегодня 14:21Фондовый рынок
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Платежная система MoneyGram приостанавливает предоставление услуг в России.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Мы сообщаем нашим клиентам и агентам о решении приостановить предоставление услуг в России», — говорится в сообщении.
MoneyGram также увеличила поддержку Save the Children и утвердила экстренный грант для Украинского фонда помощи.
«Услуги MoneyGram по-прежнему доступны в Украине, в частности, получение физлицами средств лично или в цифровом виде непосредственно на банковский счет», — отметила компания.
Она добавила, что каждый день количество транзакций, направленных в Украину и соседние страны, растет, поскольку клиенты переводят деньги своим семьям.
MoneyGram — американская финансовая компания, занимающаяся операциями на международных финансовых рынках. Компания предоставляет обслуживание международных денежных переводов.
По материалам: Економічна Правда
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