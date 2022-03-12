MoneyGram не будет работать в России — Finance.ua

MoneyGram не будет работать в России

Сегодня 14:21 — Фондовый рынок

Платежная система MoneyGram приостанавливает предоставление услуг в России.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Мы сообщаем нашим клиентам и агентам о решении приостановить предоставление услуг в России», — говорится в сообщении.

MoneyGram также увеличила поддержку Save the Children и утвердила экстренный грант для Украинского фонда помощи.

«Услуги MoneyGram по-прежнему доступны в Украине, в частности, получение физлицами средств лично или в цифровом виде непосредственно на банковский счет», — отметила компания.

Она добавила, что каждый день количество транзакций, направленных в Украину и соседние страны, растет, поскольку клиенты переводят деньги своим семьям.

MoneyGram — американская финансовая компания, занимающаяся операциями на международных финансовых рынках. Компания предоставляет обслуживание международных денежных переводов.

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