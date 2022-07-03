Монетный двор Ватикана выпустил памятную серебряную медаль, посвященную Украине — Finance.ua

Монетный двор Ватикана выпустил памятную серебряную медаль, посвященную Украине Сегодня 18:02 — Мир

Фото: Vatican News

Монетный двор Ватикана выпустил памятную медаль, посвященную нашему государству. Ее основная тема — это мир в Украине, сообщает Vatican News

Медаль серебряная, и все средства от ее продажи пойдут на помощь нашему государству. Это впервые в истории монетный двор Ватикана выпустил медаль для благотворительных целей.

Монетный дом Ватикана выпустил серебряную медаль в конце мая и продает ее благотворительно. Каждая медаль стоит 50 евро, деньги направят на инициативы Папы Франциска для помощи пострадавшим от войны украинцам.

Две стороны медали — плод труда художниц Ориетты Росси и Даниэлы Лонго. На реверсе (обратной стороне монеты. — Ред.) изображены три женские фигуры, бегущие из города, уничтоженного бомбардировками, над которыми латиницей и кириллицей написано «PAX — MИP», — говорится в сообщении.

На аверсе, то есть лицевой стороне медали, есть:

голубь мира;

герб Папы Франциска;

часть молитвы, которую Папа произнес в конце всеобщей аудиенции 16 марта 2022 года: «Господи Иисусе, родившийся под бомбежками Киева, умерший в объятиях мамы в убежище Харькова, отправленный двадцатилетним на фронт, помилуй нас».

На медали, изготовленной в Монетном дворе Ватикана, изображены 3 поколения украинских женщин, Vatican News

Глава Монетного двора Мауро Оливьери, выступивший инициатором изготовления медали, пояснил:

три женские фигуры на реверсе представляют три поколения: молодая мама на первом плане, рядом с которой ее почтенного возраста мать с чемоданом и дочь, держащая в руках плюшевого мишку;

эти женщины выходят из руин, бабушка держит чемодан, в котором, видимо, собрала все то, что смогла унести из приобретенного за 80 — 90 лет жизни. Девочка держит в руке только мягкую игрушку — то, что ей, наверное, дороже всего, теплое воспоминание. Мама ребенка держит его за руку и идет прямо;

фигура женщины излучает большое достоинство, она выходит из ситуации уничтожения и направляется к нам, побуждая к ответственности, которую мы как отдельные личности и как страны имеем перед этими людьми, и прежде всего перед людьми, которые больше всего страдают от войн.

Известно, что предварительно выпустили 3 тысячи экземпляров, однако тираж увеличат до 5 тысяч. По словам Мауро Оливьери — если будет спрос, медали будут производить и дальше. Десятки заказов исходят именно из Украины. Но глава Монетного двора объяснил, что в настоящее время почта Ватикана не может отправлять в наше государство.

Телеканал 24 По материалам:

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