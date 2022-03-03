Молдова вслед за Украиной и Грузией подает заявку на вступление в ЕС — Finance.ua

Молдова вслед за Украиной и Грузией подает заявку на вступление в ЕС
Сегодня 18:59 — Казна и Политика
Президент Молдовы Мая Санду в четверг 3 марта подписала заявку на вступление Молдовы в Европейский Союз.
«Уважаемые граждане, если для одних решений требуется время, другие должны быть приняты оперативно... Мы подадим запрос в ближайшие дни в Брюссель», — сказала Санду.
Ранее в четверг аналогичную заявку подписал премьер-министр Грузии.
Молдова и Грузия вместе с Украиной входят в альянс Ассоциированного трио — усиленного формата по интеграции трех государств в Европейский Союз.
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