Молдова вслед за Украиной и Грузией подает заявку на вступление в ЕС — Finance.ua
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Молдова вслед за Украиной и Грузией подает заявку на вступление в ЕС

Сегодня 18:59Казна и Политика
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Молдова вслед за Украиной и Грузией подает заявку на вступление в ЕС
Президент Молдовы Мая Санду в четверг 3 марта подписала заявку на вступление Молдовы в Европейский Союз.
Об этом сообщает «Европейская правда».
«Уважаемые граждане, если для одних решений требуется время, другие должны быть приняты оперативно... Мы подадим запрос в ближайшие дни в Брюссель», — сказала Санду.
Ранее в четверг аналогичную заявку подписал премьер-министр Грузии.
Молдова и Грузия вместе с Украиной входят в альянс Ассоциированного трио — усиленного формата по интеграции трех государств в Европейский Союз.
По материалам: Економічна Правда
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