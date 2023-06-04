Могут ли вручать повестки украинцам за границей - ответ юриста — Finance.ua

Могут ли вручать повестки украинцам за границей - ответ юриста Сегодня 09:14 — Личные финансы

После введения новых правил военного учета находящихся за рубежом военнообязанных украинцев начал интересовать вопрос, а могут ли им вручить повестку.

Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак подчеркнул, что консульским учреждениям за границей не предоставили права раздавать повестки, поэтому они этого не смогут делать, сообщает « 24 канал ».

Напомним, с конца 2022 года консульские учреждения должны информировать находящихся за рубежом украинцев призывного возраста о мобилизации в Украине; содействовать их возвращению на Родину во время военного положения; в 7-дневный срок сообщать о взятии или снятии с консульского учета лиц призывного возраста среди украинцев; вести военный учет призывников, военнообязанных и резервистов, состоящих на временном консульском учете.

«Представители дипломатических учреждений, согласно действующему законодательству, не могут выдавать какие-либо виды повесток и вручать их гражданам, проживающим за границей», — подчеркнул юрист.

То есть нововведения о военном учете только расширяют географию вручения повесток на территории Украины и не распространяются на дипломатические учреждения за рубежом.

Новые правила военного учета в Украине

Кабмин принял новый порядок организации и ведения военного учета в Украине, им предусмотрен ряд новшеств. Об этом свидетельствует принятое 30 декабря 2022 года постановление № 1487. Часть этих нововведений касается информирования военнообязанных украинцев за рубежом о проведении мобилизации в Украине.

Напомним, после начала войны с 24 февраля 2022 года в Украине было введено военное положение и мобилизация. Сейчас они действуют до 18 августа 2023 года.

УНІАН По материалам:

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