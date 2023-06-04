Могут ли вручать повестки украинцам за границей - ответ юриста — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Могут ли вручать повестки украинцам за границей - ответ юриста

Личные финансы
2
После введения новых правил военного учета находящихся за рубежом военнообязанных украинцев начал интересовать вопрос, а могут ли им вручить повестку.
Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак подчеркнул, что консульским учреждениям за границей не предоставили права раздавать повестки, поэтому они этого не смогут делать, сообщает «24 канал».
Напомним, с конца 2022 года консульские учреждения должны информировать находящихся за рубежом украинцев призывного возраста о мобилизации в Украине; содействовать их возвращению на Родину во время военного положения; в 7-дневный срок сообщать о взятии или снятии с консульского учета лиц призывного возраста среди украинцев; вести военный учет призывников, военнообязанных и резервистов, состоящих на временном консульском учете.
«Представители дипломатических учреждений, согласно действующему законодательству, не могут выдавать какие-либо виды повесток и вручать их гражданам, проживающим за границей», — подчеркнул юрист.
То есть нововведения о военном учете только расширяют географию вручения повесток на территории Украины и не распространяются на дипломатические учреждения за рубежом.

Новые правила военного учета в Украине

Кабмин принял новый порядок организации и ведения военного учета в Украине, им предусмотрен ряд новшеств. Об этом свидетельствует принятое 30 декабря 2022 года постановление № 1487. Часть этих нововведений касается информирования военнообязанных украинцев за рубежом о проведении мобилизации в Украине.
Напомним, после начала войны с 24 февраля 2022 года в Украине было введено военное положение и мобилизация. Сейчас они действуют до 18 августа 2023 года.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.