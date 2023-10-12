Могут ли ФЛП получить бронь от мобилизации — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Могут ли ФЛП получить бронь от мобилизации

Личные финансы
35
В Украине с момента объявления военного положения 24 февраля 2022 года продолжаются мобилизационные мероприятия, во время которых военнообязанные призываются в ряды Сил обороны Украины. Однако существуют категории, которые под мобилизацию не подпадают.
Физическое лицо-предприниматель не может получить брони от мобилизации, как и не может забронировать своих работников. ФЛП не определен в перечне тех, кто может бронировать военнообязанных.
В Минэкономики до сих пор ищут возможности для бронирования IT-специалистов, работающих в компаниях как ФЛП и по гиг-контрактам. Ведомство готовит соответствующие изменения в законодательство.

Кто не может быть забронирован

В списке тех, кто подпадает под бронирование, есть исключения.
Согласно письму Министерства обороны Украины от 11 марта 2022 года № 220/1469, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины решил запретить бронирование военнообязанных, имеющих дефицитные для Вооруженных Сил Украины военно-учетные специальности.
Поскольку этот перечень содержит только кодовые обозначения специальностей, мы его не подаем — он для специалистов центров комплектации и кадровиков. Всего там сотня специальностей.
Читайте больше в нашей статье:

Бронирование от мобилизации: все, что нужно знать

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.