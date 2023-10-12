Могут ли ФЛП получить бронь от мобилизации — Finance.ua

Могут ли ФЛП получить бронь от мобилизации Сегодня 08:00 — Личные финансы

В Украине с момента объявления военного положения 24 февраля 2022 года продолжаются мобилизационные мероприятия, во время которых военнообязанные призываются в ряды Сил обороны Украины. Однако существуют категории, которые под мобилизацию не подпадают.

Физическое лицо-предприниматель не может получить брони от мобилизации, как и не может забронировать своих работников. ФЛП не определен в перечне тех, кто может бронировать военнообязанных.

В Минэкономики до сих пор ищут возможности для бронирования IT-специалистов, работающих в компаниях как ФЛП и по гиг-контрактам. Ведомство готовит соответствующие изменения в законодательство.

Кто не может быть забронирован

В списке тех, кто подпадает под бронирование, есть исключения.

Согласно письму Министерства обороны Украины от 11 марта 2022 года № 220/1469, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины решил запретить бронирование военнообязанных, имеющих дефицитные для Вооруженных Сил Украины военно-учетные специальности

Поскольку этот перечень содержит только кодовые обозначения специальностей, мы его не подаем — он для специалистов центров комплектации и кадровиков. Всего там сотня специальностей.

Читайте больше в нашей статье:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.