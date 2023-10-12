Могут ли ФЛП получить бронь от мобилизации — Finance.ua

Могут ли ФЛП получить бронь от мобилизации
В Украине с момента объявления военного положения 24 февраля 2022 года продолжаются мобилизационные мероприятия, во время которых военнообязанные призываются в ряды Сил обороны Украины. Однако существуют категории, которые под мобилизацию не подпадают.
Физическое лицо-предприниматель не может получить брони от мобилизации, как и не может забронировать своих работников. ФЛП не определен в перечне тех, кто может бронировать военнообязанных.
В Минэкономики до сих пор ищут возможности для бронирования IT-специалистов, работающих в компаниях как ФЛП и по гиг-контрактам. Ведомство готовит соответствующие изменения в законодательство.
Кто не может быть забронирован
В списке тех, кто подпадает под бронирование, есть исключения.
Согласно письму Министерства обороны Украины от 11 марта 2022 года № 220/1469, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины решил запретить бронирование военнообязанных, имеющих дефицитные для Вооруженных Сил Украины военно-учетные специальности.
Поскольку этот перечень содержит только кодовые обозначения специальностей, мы его не подаем — он для специалистов центров комплектации и кадровиков. Всего там сотня специальностей.
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