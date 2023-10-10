Многоцелевая денежная помощь для населения: кто может получить — Finance.ua
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Многоцелевая денежная помощь для населения: кто может получить

Личные финансы
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Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) проводит сбор данных для оказания своей помощи, в том числе денежной, людям, пострадавшим в результате военных действий, с целью помочь им удовлетворить свои неотложные потребности, в частности, на временное жилье, питание и предметы личной гигиены.
Об этом говорится на сайте www.unhcr.org.

Критерии уязвимости

С целью обеспечения, чтобы помощь предоставлялась тем, кто в ней больше нуждается, УВКБ ООН в Украине будет применять критерии соответствия, направленные на тех, кому помощь необходима для удовлетворения первоочередных потребностей.
Новые критерии соответствия включают:
  1. людей или семьи, которые относятся к одной из категорий ниже:
  • внутренне перемещенные лица (ВПЛ) с 24 февраля 2022 г.;
  • население, пострадавшее в результате военных действий с 24 февраля 2022 г. в таких областях, как Донецкая, Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Харьковская, Черниговская, Сумская, Николаевская, Херсонская;
  • люди, которые вернулись в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область/страну из-за военных действий от 24 февраля 2022 г.
2. которые соответствуют одному или нескольким из следующих критериев уязвимости:
  • семья, имеющая только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или более детьми младше 18 лет или с пожилыми (55 лет и старше);
  • семья, которую возглавляет один одинокий / несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилой человек с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;
  • семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания, т.п.);
  • приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разлученными с родителями (документально подтверждены);
3. которые не были зарегистрированы из УВКБ ООН ранее, а также не получали денежную помощь от других организаций.
Лица, отвечающие критериям уязвимости, должны также соответствовать социально-экономическим критериям и иметь месячный доход менее 5400 грн. на одного члена семьи.
Если вы получили помощь в размере 2220 грн/чел./месяц от другого агентства/гуманитарной организации ООН, вам может быть отказано в выплате финансовой помощи от УВКБ ООН. Гуманитарные организации координируют усилия, чтобы семьи/отдельные лица не получали помощь несколько раз или от разных партнеров.
Те ВПЛ, которые уже предоставили свои данные для включения в программу денежной помощи УВКБ ООН, получат свои выплаты при условии, что они не получали денежную помощь от другой организации.
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Процесс сбора данных

Лица на попечении УВКБ ООН будут проходить собеседование с партнером УВКБ ООН «Право на Защиту» в центрах сбора данных (адреса указаны) с целью определить, соответствуют ли они критериям уязвимости. Только лица, которые отвечают критериям, будут включены в программу многоцелевой денежной помощи.
О несоответствии критериям уязвимости люди будут проинформированы сотрудником партнерской организации уже после собеседования в центре сбора данных.
Даже если некоторые лица не будут отвечать критериям для получения денежной помощи, все ВПЛ будут иметь право на получение бесплатной юридической и психосоциальной помощи.
Если домохозяйство/человек соответствует критериям уязвимости для получения денежной помощи, он будет перенаправлен на сбор личных данных о каждом члене домохозяйства, приехавшем вместе.
Все подробности на сайте по ссылке.
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По материалам:
Finance.ua
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