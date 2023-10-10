Многоцелевая денежная помощь для населения: кто может получить — Finance.ua

Многоцелевая денежная помощь для населения: кто может получить Сегодня 17:00 — Личные финансы

Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) проводит сбор данных для оказания своей помощи, в том числе денежной, людям, пострадавшим в результате военных действий, с целью помочь им удовлетворить свои неотложные потребности, в частности, на временное жилье, питание и предметы личной гигиены.

Об этом говорится на сайте www.unhcr.org

Критерии уязвимости

С целью обеспечения, чтобы помощь предоставлялась тем, кто в ней больше нуждается, УВКБ ООН в Украине будет применять критерии соответствия, направленные на тех, кому помощь необходима для удовлетворения первоочередных потребностей.

Новые критерии соответствия включают:

людей или семьи, которые относятся к одной из категорий ниже:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ) с 24 февраля 2022 г.;

население, пострадавшее в результате военных действий с 24 февраля 2022 г. в таких областях, как Донецкая, Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Харьковская, Черниговская, Сумская, Николаевская, Херсонская;

люди, которые вернулись в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область/страну из-за военных действий от 24 февраля 2022 г.

2. которые соответствуют одному или нескольким из следующих критериев уязвимости:

семья, имеющая только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или более детьми младше 18 лет или с пожилыми (55 лет и старше);

семья, которую возглавляет один одинокий / несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилой человек с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;

семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания, т.п.);

приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разлученными с родителями (документально подтверждены);

3. которые не были зарегистрированы из УВКБ ООН ранее, а также не получали денежную помощь от других организаций.

Лица, отвечающие критериям уязвимости, должны также соответствовать социально-экономическим критериям и иметь месячный доход менее 5400 грн. на одного члена семьи.

Если вы получили помощь в размере 2220 грн/чел./месяц от другого агентства/гуманитарной организации ООН, вам может быть отказано в выплате финансовой помощи от УВКБ ООН. Гуманитарные организации координируют усилия, чтобы семьи/отдельные лица не получали помощь несколько раз или от разных партнеров.

Те ВПЛ, которые уже предоставили свои данные для включения в программу денежной помощи УВКБ ООН, получат свои выплаты при условии, что они не получали денежную помощь от другой организации.

Процесс сбора данных

Только лица, которые отвечают критериям, будут включены в программу многоцелевой денежной помощи. Лица на попечении УВКБ ООН будут проходить собеседование с партнером УВКБ ООН « Право на Защиту » в центрах сбора данных ( адреса указаны ) с целью определить, соответствуют ли они критериям уязвимости.будут включены в программу многоцелевой денежной помощи.

О несоответствии критериям уязвимости люди будут проинформированы сотрудником партнерской организации уже после собеседования в центре сбора данных.

Даже если некоторые лица не будут отвечать критериям для получения денежной помощи, все ВПЛ будут иметь право на получение бесплатной юридической и психосоциальной помощи.

Если домохозяйство/человек соответствует критериям уязвимости для получения денежной помощи, он будет перенаправлен на сбор личных данных о каждом члене домохозяйства, приехавшем вместе.

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