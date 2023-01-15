Мировые продажи компьютеров упали почти на треть — Finance.ua

Мировые продажи компьютеров упали почти на треть Сегодня 04:36 — Технологии&Авто

Мировые поставки персональных компьютеров в четвертом квартале 2022 года обвалились на 28,1% — до 67,2 млн штук.

Об этом свидетельствуют предварительные данные исследовательской компании International Data Corporation (IDC).

Эксперты отмечают, что бум спроса на ПК, вызванный пандемией, закончился.

В то же время поставки ПК по итогам 2022 года оказались выше допандемийного уровня и составили 292,3 млн единиц (на 16,5% меньше, чем в 2021 году).

Оценки будущего спроса остаются пессимистическими, поскольку большинство пользователей имеют относительно новые компьютеры, а ситуация в мировой экономике ухудшается.

Многие крупные поставщики начали год с осторожными прогнозами, однако все согласны с тем, что в конце 2023 г. некоторые сегменты рынка ПК могут вернуться к росту. Новый подъем компьютерного рынка в целом ожидается в 2024 году.

«Мы твердо верим, что рынок имеет потенциал для восстановления в 2024 году, и мы также видим возможности для роста в течение 2023 года», — заявил вице-президент IDC Райан Рейт.

В тройке мировых лидеров по количеству проданных устройств по итогам 2022 года остались китайская Lenovo, американские HP Inc. и Dell Technologies. Apple Inc., занявшая четвертую позицию, стала единственной компанией, продажи которой выросли в прошлом году (на 2,5%). На пятой строчке — ASUS.

НВ По материалам:

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