Мировые цены на пшеницу превысили $400 за тонну из-за нападения России на Украину — Finance.ua

Фьючерсы на твердую красную озимую пшеницу на Чикагской фондовой бирже превысили 400 долларов за тонну. Об этом свидетельствуют данные издания Reuters.
Так, цена на Чикагской бирже (Chicago board of trade) в среду 2 марта повысились на 13% и составила 1132 цента за бушель, что эквивалентно 415 долларов за тонну. Рост цен на зерно вызван вторжением России в Украину. Вместе обе страны являются крупными поставщиками зерновых.
CNN со ссылкой на данные аналитической компании Gro Intelligence пишет, что на долю Украины и России приходится около 14% мирового производства и около 29% всего экспорта пшеницы.
По данным Министерства сельского хозяйства США, до российского вторжения Украина была на пути к рекордному году экспорта пшеницы, в то время как экспорт пшеницы из России замедлялся.
«Это не могло произойти в худшее время», — сказал в комментарии CNN Робб Макки, президент и главный исполнительный директор Американской ассоциации пекарей.
Поскольку цены на пшеницу уже растут, конфликт оказывает еще большее давление на все еще неработающую цепочку поставок.
«В зависимости от того, как это выйдет и как долго это продлится, фермеры, выращивающие пшеницу (в Украине), могут быть не в состоянии сажать яровую пшеницу, кукурузу и другие культуры. Таким образом, они могут прожить год без урожая», — добавил Маккай.
CNN со ссылкой на данные Министерства труда США сообщает, что в прошлом году цены на зерновые и хлебобулочные изделия выросли на 6,8% из-за инфляции. Потребительские цены обычно отстают от рыночных цен на пшеницу, кукурузу, зерно, так как цены на эти товары заключаются заранее. Это означает, что воздействие может не ощущаться в течение нескольких недель или месяцев.
Действия России также вызвали серьезные перебои в работе украинских портов, затруднив экспортный рынок.