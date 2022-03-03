Мировые цены на пшеницу превысили $400 за тонну из-за нападения России на Украину — Finance.ua

Мировые цены на пшеницу превысили $400 за тонну из-за нападения России на Украину

Сегодня 21:59 — Аграрный рынок

Фьючерсы на твердую красную озимую пшеницу на Чикагской фондовой бирже превысили 400 долларов за тонну. Об этом свидетельствуют данные издания Reuters.

Так, цена на Чикагской бирже (Chicago board of trade) в среду 2 марта повысились на 13% и составила 1132 цента за бушель, что эквивалентно 415 долларов за тонну. Рост цен на зерно вызван вторжением России в Украину. Вместе обе страны являются крупными поставщиками зерновых.

CNN со ссылкой на данные аналитической компании Gro Intelligence пишет , что на долю Украины и России приходится около 14% мирового производства и около 29% всего экспорта пшеницы.

По данным Министерства сельского хозяйства США, до российского вторжения Украина была на пути к рекордному году экспорта пшеницы, в то время как экспорт пшеницы из России замедлялся.

«Это не могло произойти в худшее время», — сказал в комментарии CNN Робб Макки, президент и главный исполнительный директор Американской ассоциации пекарей.

Поскольку цены на пшеницу уже растут, конфликт оказывает еще большее давление на все еще неработающую цепочку поставок.

«В зависимости от того, как это выйдет и как долго это продлится, фермеры, выращивающие пшеницу (в Украине), могут быть не в состоянии сажать яровую пшеницу, кукурузу и другие культуры. Таким образом, они могут прожить год без урожая», — добавил Маккай.

CNN со ссылкой на данные Министерства труда США сообщает, что в прошлом году цены на зерновые и хлебобулочные изделия выросли на 6,8% из-за инфляции. Потребительские цены обычно отстают от рыночных цен на пшеницу, кукурузу, зерно, так как цены на эти товары заключаются заранее. Это означает, что воздействие может не ощущаться в течение нескольких недель или месяцев.

Действия России также вызвали серьезные перебои в работе украинских портов, затруднив экспортный рынок.

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