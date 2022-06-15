Мировые цены на нефть прекратили рост: что стало причиной — Finance.ua

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Мировые цены на нефть прекратили рост: что стало причиной

Сегодня 11:47Энергетика
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Мировые цены на нефть прекратили рост: что стало причинойМировые цены на нефть прекратили рост: что стало причиной
Цены на нефть немного выросли в среду, 15 июня, возобновившись после потерь в начале сессии. Цены колеблются на фоне опасений по поводу спроса на топливо и экономики в целом в преддверии ожидаемого повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США.
Об этом сообщает Reuters.
На волатильных торгах августовские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,1%, до 121,32 долларов. Американская нефть марки WTI с поставкой в июле подорожала на 0,1% до 119,08 долларов.
Растущая инфляция заставила инвесторов и нефтяных трейдеров готовиться к большому шагу ФРС на этой неделе — повышение процентной ставки на 75 базисных пунктов, что станет самым большим повышением процентной ставки в США за 28 лет.
«Агрессивно-ястребиный сигнал от ФРС (США) может усилить опасения по поводу глобальной рецессии, что может снизить спрос на энергетическом рынке», — сказала Леона Лю, аналитик сингапурской DailyFX.
По ее словам, если сегодня вечером ФРС объявит о повышении на 75 базисных пунктов, цены на нефть могут заметно ослабнуть по отношению к доллару в краткосрочной перспективе, поскольку ястребиная ФРС может подтолкнуть инвесторов к притоку инвестиций в доллар-убежище и ударить по чувствительным к риску активам, таких как нефть.
В своем ежемесячном отчете Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) следует своему прогнозу о том, что мировой спрос на нефть превысит допандемийный уровень в 2022 году.
По материалам: РБК-Україна
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