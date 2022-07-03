Минюст заблокировал счета ДТЭК Донецкие электросети — Finance.ua
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Минюст заблокировал счета ДТЭК Донецкие электросети

Криминал
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Министерство юстиции заблокировало счета ДТЭК Донецкие электросети из-за задолженности перед ГП «Энергорынок» в период 2014-2016.
Об этом сообщили в компании.
«По причине блокировки счетов Минюстом ДТЭК Донецкие электросети не сможет проводить ремонты сетей после обстрелов, покупать критически необходимые для этого материалы», — отметили в компании.
Напомним, по данным ГП «Энергорынок», на конец 2020 года дебиторская задолженность перед ним за электроэнергию составляла 29,6 млрд грн, из которой задолженность контрагентов, которые вели деятельность на оккупированных россией территориях Украины (часть Донецкой и Луганской областей и в Крыму) — 26,38 млрд грн.
Речь идет о долгах ГП «Региональные электрические сети», ООО «Луганское энергетическое объединение», ОАО «Луганскоблэнерго», АО «ДТЭК Донецкие электросети», ЧАО «ДТЭК ПЭМ-Энергоуголь», ОАО «ДТЭК Крымэнерго», ЧАО «СКЭК».
По материалам:
Економічна Правда
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