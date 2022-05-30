Минобороны планирует выплатить украинским защитникам свыше 64,5 миллиардов — Finance.ua
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Минобороны планирует выплатить украинским защитникам свыше 64,5 миллиардов

Сегодня 12:21Казна и Политика
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Министерство обороны Украины в июне планирует выплатить защитникам свыше 64,5 миллиардов.
Об этом пишет zn.ua.
В июне Министерство обороны Украины готовится выплатить военнослужащим, защищающим страну от российских оккупантов, около 64,5 миллиардов гривен. То есть, сумму, которая приблизительно равна выплатам за весь прошлый год.
В частности, выплаты смогут получить военнослужащие Вооруженных сил Украины (в том числе и ТрО), СБУ, Службы внешней разведки, Главного управления разведки Министерства обороны, Нацгвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, управления госохраны, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Государственной специальной службы транспорта (военные прокуроры Офиса Генерального прокурора, рядовой и начальственный состав Государственной службы по чрезвычайным ситуациям), сотрудники Службы судебной охраны. А также начальственный состав управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро и полицейские.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
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