MiniMax представляет новые передовые модели искусственного интеллекта для конкуренции с OpenAI — Finance.ua
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MiniMax представляет новые передовые модели искусственного интеллекта для конкуренции с OpenAI

Технологии&Авто
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Китайские компании продолжают выпускать новые модели искусственного интеллекта, конкурирующие с разработками OpenAI и другими американскими компаниями. На этой неделе MiniMax, стартап, поддержанный Alibaba и Tencent, представил три новые модели: MiniMax-Text-01, MiniMax-VL-01 и T2A-01-HD.
MiniMax-Text-01 с 456 миллиардами параметров превосходит модели, такие как Google Gemini 2.0 Flash, на тестах MMLU и SimpleQA, оценивающих способность модели решать математические задачи и отвечать на фактические вопросы. MiniMax-VL-01, который поддерживает изображение и текст, соперничает с моделями Anthropic, такими как Claude 3.5 Sonnet.
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T2A-01-HD является генератором аудио, оптимизированным для синтеза речи, с возможностью регулировки темпа, тона и звучания голоса. Однако этот продукт доступен только через API MiniMax.
Несмотря на то, что модели MiniMax доступны на GitHub и Hugging Face, они имеют ограничения на использование и не полностью открыты.
MiniMax, основанная в 2021 году бывшими работниками SenseTime, также разрабатывает такие продукты как Talkie и модели для создания видео. Однако некоторые из продуктов компании, таких как Talkie, стали спорными из-за использования изображений публичных лиц без их согласия.
По материалам:
nnews.com
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