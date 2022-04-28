Минфин россии оценил дефицит бюджета на этот год в 1,6 триллиона рублей — Finance.ua

Минфин россии оценил дефицит бюджета на этот год в 1,6 триллиона рублей

Сегодня 19:44 — Мир

Минфин россии оценил дефицит бюджета на этот год в 1,6 триллиона рублей

Дефицит бюджета россии в 2022 году составит не менее 1,6 триллиона рублей, его будут компенсировать из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на министра финансов России Антона Силуанова.

«Все доходы, которые мы соберем, пойдут на расходы. Хватит ли этих денег на расходы? В условиях предоставленных отсрочек по страховым взносам — не хватит. Чем замещать эти выпадающие доходы у государственных внебюджетных фондов? Финансами федерального бюджета. Где взять деньги федеральному бюджету? В Фонде национального благосостояния», — объяснил Силуанов.

По его словам, изначально «логика была, что доходы равны расходам, сейчас она скорректирована». Силуанов также не исключил падения добычи нефти в России на 17% в 2022 году.

По словам министра, итоговый размер дефицита бюджета будет «зависеть от мер антикризисного реагирования правительства» и мер поддержки, которые еще могут понадобиться российской экономике. Силуанов выразил надежду, что основные меры уже приняты.

В начале апреля, после начала войны в Украине, премьер-министр России Михаил Мишустин оптимистично заявлял, что в 2022 году выполнение бюджета России ожидается с нулевым профицитом.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.