Минфин допускает, что потеря ВВП из-за войны рф против Украины может составить до 50% — Finance.ua

Минфин допускает, что потеря ВВП из-за войны рф против Украины может составить до 50%

Сегодня 09:39 — Казна и Политика

В результате полномасштабного вторжения россии потери Украины могут достигнуть до 50% валового внутреннего продукта. Однако все будет зависеть от дальнейших сценариев.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире телемарафона.

«От 30 до 50% может быть потерян ВВП, но опять же, здесь вопрос, что рано такие оценки делать. Все зависит от течения войны, и как это будет влиять на экономическую активность бизнеса и граждан», — рассказал Марченко.

Он выделил два сценария развития событий.

«Если бизнес сможет быстро адаптироваться, если война завершится быстро победой — это один сценарий. Если будет продолжаться — это другой сценарий. Поэтому желательно, конечно, в этих оценках исходить из оптимистического сценария», — заявил министр финансов.

Справка Fiance.ua:

ранее сообщалось, что Министерство экономики Украины прогнозирует падение ВВП в первом квартале 2022 года на 16%, а по итогам года падение может достигнуть 40%;

Марченко сообщал, что Министерство финансов прогнозирует рост дефицита государственного бюджета Украины с 2,7 млрд дол. в марте, до 5-7 млрд дол. каждый месяц до конца весны.



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