Минэкономики рассматривает три варианта интеграции участников боевых действий в рынок труда — Finance.ua
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Минэкономики рассматривает три варианта интеграции участников боевых действий в рынок труда

Личные финансы
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Минэкономики рассматривает три варианта интеграции участников боевых действий в рынок труда
Минэкономики рассматривает три варианта интеграции участников боевых действий в рынок труда
Министерство экономики работает в трех направлениях, чтобы бывшие военные могли трудоустроиться и были более востребованы на рынке труда.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
«Один из приоритетов Минэкономики — обеспечить интеграцию участников боевых действий, ветеранов в рынок труда и предпринимательство. После окончания войны около миллиона наших военных вернутся к гражданской жизни, и мы уже сейчас готовим программы для их трудоустройства и обеспечения экономической свободы», — отметила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.
Правительство работает по трем направлениям:
  • развитие ветеранского предпринимательства;
  • содействие наемным работникам в трудоустройстве;
  • запуск программ переобучения.
По ее словам, сейчас уже работает ряд активных программ занятости, и Минэкономики рассматривает возможности масштабирования действующих программ, в частности, по увеличению компенсации работодателям части ЕСВ и расходов на оплату труда за трудоустройство ветеранов, лиц с инвалидностью, полученной в результате войны.

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Также обсуждается возможность предоставления работодателю компенсации затрат на устройство рабочего места для лица с инвалидностью.
В свою очередь работодатели акцентировали на необходимости усиления программ по переобучению, учитывая нехватку квалифицированных кадров, которая ощущается на рынке труда уже сейчас. А также выразили поддержку расширению программ компенсации за трудоустройство участников боевых действий.
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По материалам:
Finance.ua
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