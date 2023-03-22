Минэкономики рассматривает три варианта интеграции участников боевых действий в рынок труда — Finance.ua

Минэкономики рассматривает три варианта интеграции участников боевых действий в рынок труда
Министерство экономики работает в трех направлениях, чтобы бывшие военные могли трудоустроиться и были более востребованы на рынке труда.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
«Один из приоритетов Минэкономики — обеспечить интеграцию участников боевых действий, ветеранов в рынок труда и предпринимательство. После окончания войны около миллиона наших военных вернутся к гражданской жизни, и мы уже сейчас готовим программы для их трудоустройства и обеспечения экономической свободы», — отметила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.
Правительство работает по трем направлениям:
- развитие ветеранского предпринимательства;
- содействие наемным работникам в трудоустройстве;
- запуск программ переобучения.
По ее словам, сейчас уже работает ряд активных программ занятости, и Минэкономики рассматривает возможности масштабирования действующих программ, в частности, по увеличению компенсации работодателям части ЕСВ и расходов на оплату труда за трудоустройство ветеранов, лиц с инвалидностью, полученной в результате войны.
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Также обсуждается возможность предоставления работодателю компенсации затрат на устройство рабочего места для лица с инвалидностью.
В свою очередь работодатели акцентировали на необходимости усиления программ по переобучению, учитывая нехватку квалифицированных кадров, которая ощущается на рынке труда уже сейчас. А также выразили поддержку расширению программ компенсации за трудоустройство участников боевых действий.
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