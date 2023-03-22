Минэкономики рассматривает три варианта интеграции участников боевых действий в рынок труда — Finance.ua

Минэкономики рассматривает три варианта интеграции участников боевых действий в рынок труда Сегодня 20:01 — Личные финансы

Минэкономики рассматривает три варианта интеграции участников боевых действий в рынок труда

Министерство экономики работает в трех направлениях, чтобы бывшие военные могли трудоустроиться и были более востребованы на рынке труда.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

«Один из приоритетов Минэкономики — обеспечить интеграцию участников боевых действий, ветеранов в рынок труда и предпринимательство. После окончания войны около миллиона наших военных вернутся к гражданской жизни, и мы уже сейчас готовим программы для их трудоустройства и обеспечения экономической свободы», — отметила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

Правительство работает по трем направлениям:

развитие ветеранского предпринимательства;

содействие наемным работникам в трудоустройстве;

запуск программ переобучения.

По ее словам, сейчас уже работает ряд активных программ занятости, и Минэкономики рассматривает возможности масштабирования действующих программ, в частности, по увеличению компенсации работодателям части ЕСВ и расходов на оплату труда за трудоустройство ветеранов, лиц с инвалидностью, полученной в результате войны.

Также обсуждается возможность предоставления работодателю компенсации затрат на устройство рабочего места для лица с инвалидностью.

В свою очередь работодатели акцентировали на необходимости усиления программ по переобучению, учитывая нехватку квалифицированных кадров, которая ощущается на рынке труда уже сейчас. А также выразили поддержку расширению программ компенсации за трудоустройство участников боевых действий.

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