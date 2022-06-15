Минагрополитики прогнозирует снижение урожая зерновых на 39% — Finance.ua

Минагрополитики прогнозирует снижение урожая зерновых на 39%

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Минагрополитики прогнозирует снижение урожая зерновых на 39%

Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует снижение урожая зерновых и масличных на 38,7%, или на 41 млн тонн до 65 млн тонн в 2022 году по сравнению с 2021 годом.

Об этом говорится в сообщении министерства.

«Посевная кампания в Украине завершена на 99%. По прогнозам, в Украине должно быть полное обеспечение внутреннего потребления всеми ключевыми сельскохозяйственными культурами на уровне 65 млн тонн зерновых, зернобобовых и масличных, в том числе предполагается потенциальный экспорт в объеме около 30 млн. тонн», — сказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

В этом году, по словам Высоцкого, произошла определенная реструктуризация изменений с точки зрения приоритетности культур, на это повлияло несколько факторов: себестоимость расходов на гектар, возможность реализации для внутренних нужд и какова урожайность продукции с гектара земли и ее стоимость за тонну.

«Последний пункт важен с учетом усложненной экспортной логистики: аграрии предпочитали те культуры, которые дают большую стоимость с одной тонны, в первую очередь речь идет об масличных. Наибольшее изменение в структуре посевов касалось пшеницы, кукурузы, подсолнечника и сои. Так, если в 2021 году яровой пшеницы было посеяно 42 тыс. га, то в нынешнем — почти 200 тыс. га. Во-первых, пшеница важна для продовольственной безопасности, во-вторых, она менее требовательна культура с точки зрения интенсивности, материальных ресурсов», — сказал он.

При этом, по словам Высоцкого, площадь посевов сои хоть и осталась на уровне предыдущего года — около 1 250 га (в прошлом году — 1300 га), но в структуре посевов ее объемы увеличились, поскольку в целом сократились посевные площади.

«Площади посевов под подсолнечник сократились по сравнению с прошлым годом, но несущественно и сохранили высокий показатель в 4,7 млн га. Произошло сокращение посевов кукурузы: в этом году 4,6 млн против 5,5 млн га в прошлом году, что в первую очередь связано с тем, что кукуруза дает большую урожайность и сложнее в логистике», — сказал он.

Высоцкий заверил, что такая структура посевных площадей полностью гарантирует внутреннюю продовольственную безопасность Украины.

По его словам, министерство ожидает около 48-50 млн. тонн зерновых и зернобобовых: кукурузы — 24 млн. тонн, пшеницы — 18 — 20 млн. тонн, ячменя — около 5 млн. тонн, а также других культур.

При этом урожай масличных должен быть на уровне как минимум 15 млн. тонн.

Так, ожидается производство около 10 млн тонн подсолнечника, 2,5–2,8 млн тонн сои и около 2,5 млн тонн озимого рапса.

«У нас будет до 20 млн. тонн переходных остатков из предыдущего урожая и потенциально минимум дополнительно 30 млн. тонн к экспорту из нового. Чтобы справиться с такими объемами, нужно экспортировать минимум 4 млн тонн в месяц», — подчеркнул Высоцкий.

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