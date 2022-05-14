Милованов рассказал, кто и почему сейчас должен инвестировать в этичность — Finance.ua

Милованов рассказал, кто и почему сейчас должен инвестировать в этичность

Сегодня 13:20 — Казна и Политика

Милованов рассказал, кто и почему сейчас должен инвестировать в этичность

Этичность — это самая важная валюта, которую бизнес может позволить себе во время войны. Ведь война рано или поздно закончится, и люди будут помнить, кто и как себя вел: какой бизнес увольнял людей и резал зарплаты, а какой рисковал всем, чтобы поддержать армию, общество, страну.

Об этом в первый день онлайн конференции «Мои финансы во время войны», организованной порталами Finance.ua и Минфин, рассказал президент Киевской школы экономики, министр развития экономики 2019-2020 годов, советник руководителя Офиса Президента Тимофей Милованов.

«Этика — это такая инвестиция во время войны, как вас будут воспринимать по ее окончании. Мне, к сожалению, стыдно видеть многие бизнесы, оправдывающие войной сокращение зарплат или невыполнение своих обязательств. Это их догонит потом, ведь после войны весь бизнес будет поделен на тот, который вместе со страной поддерживал победу, и тот, который спасал себя во время войны», — отметил он.

По убеждению Тимофея Милованова, быть этичным — это не иметь разногласий между публичными обещаниями и практическими действиями. И тот бизнес, который будет выполнять свои обещания, будет иметь в итоге большой капитал.

«Если есть возможность выполнить обязательства, даже если война позволяет их не выполнять, я думаю, нужно их выполнить», — уверен экс-министр.

Также Милованов обращает внимание, что сейчас очень легко потерять репутацию, ведь практически любому можно приписать зарабатывание денег на крови. Поэтому этичность во время войны гораздо важнее, чем в мирное время. Как минимум потому, что люди ожидают этичного поведения от бизнеса.

«Как только люди не понимают, что делает бизнес, и там есть прибыль или даже подозрение на прибыль, это можно интерпретировать как „зарабатывание на крови“. Это очень токсично. Репутация любого во время войны может быть разрушена. Поэтому важно, чтобы не было разрыва между тем, что вы делаете, и тем, что вы говорите публично», — объяснил он.

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