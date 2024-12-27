Миллионы гривен: счетная палата назвала сумму, в которую Украине обошлось содержание пленных россиян — Finance.ua

Миллионы гривен: счетная палата назвала сумму, в которую Украине обошлось содержание пленных россиян Сегодня 16:12 — Казна и Политика

С марта 2022 года по июнь 2024 года Минюст создал 4 лагеря для содержания российских военнопленных и дополнительно организовал их размещение, охрану и медицинское обеспечение в более чем полусотне участков, созданных в учреждениях исполнения наказаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выводы аудита Счетной палаты.

«На указанные цели напрямую направили 294,2 млн гривен», — говорится в отчете.

В то же время значительную поддержку для обеспечения надлежащих условий содержания пленных оказали благотворительные организации и иностранные партнеры, в частности Международный комитет Красного Креста, сообщили в Счетной палате.

Как отмечается в отчете, в результате полномасштабного вторжения рф в 2022 году Украина встала перед необходимостью содержать российских военнопленных, количество которых постоянно растет. Поскольку специальной инфраструктуры для этого не было, правительство в условиях ограниченных временных и финансовых ресурсов организовало систему содержания военнопленных под управлением Министерства юстиции.

«Украина обеспечивает российским военнопленным безопасность, надлежащие условия размещения, медицинскую помощь, право на труд и другие гуманитарные права, гарантированные Женевской конвенцией об обращении с военнопленными», — говорится в отчете.

В то же время аудит обнаружил, что Минюсту следует более комплексно решать вопрос перепрофилирования учреждений в лагеря, включая стратегию их использования в послевоенное время.

Женевская конвенция об обращении с военнопленными — международно-правовой документ, принятый в 1929 году по результатам Первой мировой войны и уточненный в 1949 году по результатам Второй мировой войны.

Напомним, в феврале 2024 года Кабинет министров утвердил Положение об информационной системе по обращению с пленными.

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