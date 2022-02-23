Международный бизнес продолжает работу в Украине — Finance.ua

Международный бизнес продолжает работу в Украине

Сегодня 15:36 — Казна и Политика

Международный бизнес продолжает работу в Украине

Международный бизнес заявил о солидарности с Украиной в условиях возможного обострения внешнеполитической ситуации и продолжает работу в стране. (ТПП).

«Мы остаемся на территории Украины и вместе с украинскими партнерами будем работать над усилением экономического потенциала и устойчивости Украины», — приводит заявление ICBAC пресс-служба ТПП Украины в релизе.

ICBAC объединяет компании из Франции, Швеции, Австрии, Германии, Турции, Канады, Китая, Великобритании и США.

«Представители девяти стран заявили о солидарности с Украиной в условиях возможных негативных последствий для ее экономики, которые могут возникнуть в результате обострения внешнеполитической ситуации. Они намерены расширять торговый оборот, достигающий $50 млрд», — отметила ТПП.

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