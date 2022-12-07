Международные резервы Украины превысили довоенный уровень — Finance.ua

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Международные резервы Украины превысили довоенный уровень

Казна и Политика
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Международные резервы Украины превысили довоенный уровень
Международные резервы Украины превысили довоенный уровень
По состоянию на 1 декабря 2022 года, по предварительным данным, международные резервы составили $27,95 млрд, в то время как на утро 24 февраля 2022 года — $27,42 млрд.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
«В ноябре резервы выросли на 10,7% благодаря ритмическим поступлениям международной помощи на фоне меньших объемов чистой продажи валюты Национальным банком и умеренным долговым выплатам страны в иностранной валюте», — сказано в сообщении.

Динамику международных резервов определяли следующие факторы:

1. Операции по управлению государственным долгом
На валютные счета правительства в Национальном банке поступило 4616,9 млн долл. США. Из них:
  • 2 530,0 млн долл. США — от Европейского Союза;
  • 1 500,0 млн долл. США — от Соединенных Штатов Америки (через трастовый фонд Всемирного банка);
  • 517,8 млн долл. США — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ);
  • 69,1 млн долл. США — от других международных кредиторов.
Правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 605,0 млн долл. США. В частности, 521,4 млн долл. США направлено на обслуживание и погашение валютных ОВГЗ, 37,0 млн долл. США — долга перед ЕБРР, а 46,6 млн долл. США — долг перед другими международными кредиторами.
Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 118,8 млн долл. США.
2. Операции Национального банка на межбанковском валютном рынке.
НБУ в прошлом месяце продал на валютном рынке 1 632,7 млн долл. США и выкупил в резервы — 63,9 млн долл. США. Таким образом, чистая продажа валюты Национальным банком в ноябре уменьшилась до 1 568,8 млн долл. США.
Интервенции НБУ по продаже валюты снижаются второй месяц подряд. Такая динамика в ноябре связана с устойчивыми валютными поступлениями со стороны экспортеров, прежде всего, агропромышленного комплекса.
3. Переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют).
В прошлом месяце их стоимость выросла на 380,7 млн долл. США.
Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 3,5 месяца будущего импорта, что достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸

По материалам:
Finance.ua
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