Международные резервы НБУ в феврале сократились до $27,5 млрд — Finance.ua

Международные резервы НБУ в феврале сократились до $27,5 млрд

Сегодня 17:12 — Казна и Политика

Международные резервы НБУ в феврале сократились до $27,5 млрд

По состоянию на 1 марта 2022 г. международные резервы Украины по предварительным данным составили 27 537,9 млн дол. США. По итогам февраля они снизились на 5,3%, однако превышали уровень резервов, с которым Украина вошла в коронакризис в начале марта 2020 года (27 млрд долл. США).

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Снижение международных резервов обусловлено прежде всего выплатами по внешним обязательствам государства в прошлом месяце и интервенциями Национального банка, необходимыми для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке.

В целом динамику резервов в течение февраля определяли следующие факторы:

Операции по управлению государственным долгом.

Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил 1,4 млрд дол. США. Из этой суммы:

781,9 млн дол. США были направлены на обслуживание и погашение внутренних гособлигаций (ОВГЗ),

428,4 млн дол. США — на обслуживание и погашение еврооблигаций (ОЗГП),

а остальное — на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте.

Валютные поступления в пользу правительства составили 65 млн дол. США, в том числе 25 млн дол. США — от размещения ОВГЗ.

Кроме того, в феврале Национальный банк и Правительство Украины уплатили 199,1 млн дол. США в пользу Международного валютного фонда.

2. Операции Национального банка на межбанковском валютном рынке.

После вторжения российских захватчиков на территорию Украины 24 февраля Национальный банк ввел ограничения на валютном рынке для защиты финансовой системы Украины, ее надежного и стабильного функционирования.

С 24 по 28 февраля, учитывая действующие ограничения, регулятор преимущественно выкупал валюту у банков. До вооруженного нападения России на Украину ситуация на валютном рынке была волатильной, и для сглаживания чрезмерных колебаний Национальный банк продавал и покупал валюту.

В феврале Национальный банк продал на валютном рынке 1,3 млрд дол. США и выкупил — 901,2 млн дол. США. Следовательно, чистая продажа валюты центробанком из резервов в прошлом месяце составляет 357,8 млн дол. США.

3. Переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость увеличилась на 339,7 млн дол. США.

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 3,8 месяца текущего импорта, что достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

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