Meest возобновила выкуп и доставку товаров из Китая в Украину — Finance.ua
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Meest возобновила выкуп и доставку товаров из Китая в Украину

Сегодня 12:31Фондовый рынок
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Международная почтово-логистическая группа с украинскими корнями Meest через свою дочку Meest China возобновила выкуп и доставку товаров из Китая в Украину.
Согласно сообщению компании, доступна доставка в Украину как почтовых отправлений, так и коммерческих грузов.
Ранее Meest возобновил международную доставку посылок в страны Европейского Союза: Болгарию, Эстонию, Латвию, Литву, Германию, Польшу, Румынию, Словакию, Чехию и Венгрию.
В то же время на сайте компании подчеркивается, что в связи с войной на территории Украины и введением военного положения в стране сроки доставки международных отправлений в европейские страны могут быть продлены и будут зависеть от дальнейшего развития ситуации
По материалам: fixygen
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