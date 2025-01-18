Mazda представила новый седан для Европы — Finance.ua

Mazda представила новый седан для Европы 18.01.2025, 01:19 — Фондовый рынок

Mazda представила новый седан для Европы

Японский производитель Mazda вывел на европейский рынок новый седан Mazda6e в двух версиях с задним приводом.

После 23 лет и трех поколений Mazda 6 японский бренд прощается с двигателями внутреннего сгорания в среднеразмерном седане и представляет электрическую версию Mazda6e.

Традиционный японский дизайн дополнен новейшими технологиями и ноткой инноваций, которые можно было бы ожидать от производителя. Хотя под капотом не найти «Made in Japan».

Конкуренция заставляет идти на непростые решения, чтобы Mazda могла бороться с такими моделями, как VW ID.7 или Hyundai Ioniq 6. Но достаточно ли сочетания японской элегантности, новых приводов и сюрпризов, таких как «Режим автомойки», чтобы впечатлить поклонников Tesla?

Зрительно модель выглядит довольно привычно. Ну… по крайней мере как для автомобиля Mazda на китайском рынке. Новый электрический (а также производный с 1,5-литровым бензиновым двигателем в качестве расширителя запаса хода) продается там как EZ-6 с середины 2024 года. Он производится на совместном предприятии с компанией Changan в Нанкине (Китай) и поэтому имеет много общих компонентов с Shenlan SL03.

Китайский автомобиль в японском дизайне Aero-Fusiform привлекает не только 19-дюймовыми дисками. Благодаря купеподобному силуэту, бескаркасным боковым окнам и фирменному крылу с подсветкой, которая также может отражать состояние зарядки.

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Электродвигатель мощностью 190 кВт (258 л.с.) и крутящим моментом 320 Нм обеспечивает ускорение от 0 до 100 км/ч всего за 7,6 секунды. Функция быстрой зарядки впечатляет мощностью зарядки до 200 кВт и позволяет заряжать батарею от 10 до 80 процентов за 22 минуты.

Вариант дальнего действия, с другой стороны, использует никель-кобальт-марганцевую батарею (NCM) емкостью 80 кВт-ч. Это обеспечивает запас хода до 552 км. Несмотря на несколько меньшую мощность 180 кВт (245 л.с.), крутящий момент остается неизменным и составляет 320 Нм. Разгон от 0 до 100 км/ч немного хуже — 7,8 секунды. При быстрой зарядке версия для дальнего действия достигает максимума 95 кВт, что означает, что цикл зарядки от 10 до 80 процентов занимает примерно 45 минут.

Цена

Мазда планирует выпустить новую модель летом 2025 года. Цены еще не объявлены, но Mazda четко позиционирует автомобиль в среднем классе и, отвечая на вопросы, подтвердила начальную цену около 45 000 евро.

Это включает в себя шестилетнюю гарантию и восьмилетнюю гарантию на батарею с минимальной емкостью 70 процентов.

motorcar По материалам:

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