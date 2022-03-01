Mastercard заблокировала доступ подсанкционным российским банкам — Finance.ua

Перечень заблокированных российских учреждений Mastercard не обнародует.
Ранее Mastercard предупредила попавшие под санкции США российские банки об остановке их участия в международной платежной системе.
Сообщения получили ВТБ, банк «Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк.
Приостановка участия банка в платежной системе означает, что выпущенные им и его «дочкой» карты Mastercard и Visa перестанут работать за границей и в иностранных интернет-магазинах. В России карты будут работать — это должна обеспечить Национальная система платежных карт.