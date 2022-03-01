Mastercard заблокировала доступ подсанкционным российским банкам — Finance.ua

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Mastercard заблокировала доступ подсанкционным российским банкам

Сегодня 09:42Финтех и Карты
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Mastercard заблокировала доступ подсанкционным российским банкамMastercard заблокировала доступ подсанкционным российским банкам
Mastercard заблокировала доступ к платежной системе нескольким российским финансовым учреждениям.
«В результате санкций мы заблокировали несколько финансовых учреждений (России — ред.) в платежной системе Mastercard», — говорится в сообщении компании.
Отмечается, что Mastercard продолжит работу с регулирующими органами, чтобы полностью соблюдать обязательства по соблюдению требований санкционных требований.
В Mastercard также добавляют, что вторжение РФ «стало разрушительным для народа Украины».
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Перечень заблокированных российских учреждений Mastercard не обнародует.
Ранее Mastercard предупредила попавшие под санкции США российские банки об остановке их участия в международной платежной системе.
Сообщения получили ВТБ, банк «Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк.
Приостановка участия банка в платежной системе означает, что выпущенные им и его «дочкой» карты Mastercard и Visa перестанут работать за границей и в иностранных интернет-магазинах. В России карты будут работать — это должна обеспечить Национальная система платежных карт.
По материалам: Економічна Правда
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