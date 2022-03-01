Mastercard заблокировала доступ подсанкционным российским банкам — Finance.ua

Mastercard заблокировала доступ подсанкционным российским банкам

Сегодня 09:42 — Финтех и Карты

Mastercard заблокировала доступ подсанкционным российским банкам

Mastercard заблокировала доступ к платежной системе нескольким российским финансовым учреждениям.

«В результате санкций мы заблокировали несколько финансовых учреждений (России — ред.) в платежной системе Mastercard», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что Mastercard продолжит работу с регулирующими органами, чтобы полностью соблюдать обязательства по соблюдению требований санкционных требований.

В Mastercard также добавляют, что вторжение РФ «стало разрушительным для народа Украины».

Перечень заблокированных российских учреждений Mastercard не обнародует.

Ранее Mastercard предупредила попавшие под санкции США российские банки об остановке их участия в международной платежной системе.

Сообщения получили ВТБ, банк «Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк.

Приостановка участия банка в платежной системе означает, что выпущенные им и его «дочкой» карты Mastercard и Visa перестанут работать за границей и в иностранных интернет-магазинах. В России карты будут работать — это должна обеспечить Национальная система платежных карт.

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