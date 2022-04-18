Массовый уход западных компаний лишит работы 200 тысяч жителей москвы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Массовый уход западных компаний лишит работы 200 тысяч жителей москвы

Сегодня 20:10
9
Около 200 тысяч человек рискуют потерять работу в российской столице из-за ухода иностранных компаний из страны после вторжения в Украину. Мэр москвы Сергей Собянин желает организовать временные и публичные работы.
По словам Собянина, власти продолжат реализовывать планы по поддержке работников, рискующих остаться без работы, выделив на это 3,36 млрд рублей (около 41 млн долларов по официальному курсу).
«Как и планировалось, на прошлой неделе мы утвердили Программу поддержки сотрудников, которым грозит увольнение. В первую очередь программа адресована сотрудникам иностранных компаний, которые временно приостановили свою деятельность или решили покинуть россию. По нашим оценкам, около 200 тысяч человек рискуют потерять работу», — написал Собянин.
Он добавил, что план помощи в трудоустройстве включает в себя обучение персонала, трудоустройство на временные и общественные работы и стимулирование организаций и фирм, нанимающих этих работников.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: РБК-Україна
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.