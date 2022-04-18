Массовый уход западных компаний лишит работы 200 тысяч жителей москвы — Finance.ua

Массовый уход западных компаний лишит работы 200 тысяч жителей москвы

Сегодня 20:10

Около 200 тысяч человек рискуют потерять работу в российской столице из-за ухода иностранных компаний из страны после вторжения в Украину. Мэр москвы Сергей Собянин желает организовать временные и публичные работы.

По словам Собянина, власти продолжат реализовывать планы по поддержке работников, рискующих остаться без работы, выделив на это 3,36 млрд рублей (около 41 млн долларов по официальному курсу).

«Как и планировалось, на прошлой неделе мы утвердили Программу поддержки сотрудников, которым грозит увольнение. В первую очередь программа адресована сотрудникам иностранных компаний, которые временно приостановили свою деятельность или решили покинуть россию. По нашим оценкам, около 200 тысяч человек рискуют потерять работу», — написал Собянин.

Он добавил, что план помощи в трудоустройстве включает в себя обучение персонала, трудоустройство на временные и общественные работы и стимулирование организаций и фирм, нанимающих этих работников.

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