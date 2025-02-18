Маск представил «думающие» модели Grok 3 и Grok 3 mini — Finance.ua
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Маск представил «думающие» модели Grok 3 и Grok 3 mini

Технологии&Авто
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Маск представил «думающие» модели Grok 3 и Grok 3 mini
Маск представил «думающие» модели Grok 3 и Grok 3 mini
Компания искусственного интеллекта Илона Маска выпустила свою последнюю флагманскую модель искусственного интеллекта Grok 3 — ответ xAI на модели рассуждения OpenAI и китайской DeepSeek, продвигаемой как «страшно умный ИИ».
Отмечается, что для обучения Grok 3, xAI использовал огромный центр обработки данных в Мемфисе, содержащий около 200 000 графических процессоров. Сам Маск отмечал, что последняя модель была создана с «в 10 раз» большими вычислительными ресурсами, чем Grok 2, и с расширенным набором обучающих данных, якобы включающим материалы судебных дел.
«Grok 3 на порядок более мощный, чем Grok 2, — заявил Маск во время презентации, которая транслировалась в понедельник. — Это ИИ, который максимально ищет правду, даже если эта правда иногда противоречит тому, что является политически корректным».
Grok 3 — не единственная модель, а целое семейство, которое также включает меньшую версию Grok 3 mini (она отвечает на вопросы быстрее, но может быть не такой точной). Пока доступны только отдельные модели в бета-версии, тогда как полноценный запуск обещают на понедельник.

Результаты тестов

По словам xAI, Grok 3 превосходит GPT-4o по тестам — включая AIME, оценивающую производительность модели по выборке математических вопросов, и GPQA, оценивающий модели с помощью задач по физике, биологии и химии уровня PhD. Ранняя версия Grok 3 также получила конкурентоспособные результаты в тестах Chatbot Arena, которая противопоставляет различные модели искусственного интеллекта и собирает оценки пользователей на их ответы.
Маск представил «думающие» модели Grok 3 и Grok 3 mini
Две вариации Grok 3 — Grok 3 Reasoning и Grok 3 mini Reasoning — могут тщательно «продумывать» проблемы, подобно «моделям рассуждения», таким как o3-mini от OpenAI и R1 китайской DeepSeek. Модели рассуждения известны тем, что тщательно проверяют себя, прежде чем обнародовали результаты, и это позволяет избежать некоторых ловушек, на которых обычно «тормозят» стандартные.
Маск представил «думающие» модели Grok 3 и Grok 3 mini
Стартап Маска также смело утверждает, что Grok 3 Reasoning превосходит лучшую версию o3-mini — o3-mini-high — по нескольким популярным тестам, включая новейший математический тест под названием AIME 2025.

Доступность

Модели рассуждения, которые xAI продвигает как лучше справляющиеся с запросами о математике, науке или программировании, будут доступны в вебверсии программы Grok или приложения iOS — для более сложных задач предусмотрены опции «Think» и «Big Brain» (последняя при этом привлекает «дополнительные вычисления»), также есть опция DeepSearch (глубокого поиска).
Маск отметил, что некоторые «мысли» моделей размышления в программе будут скрыты, чтобы предотвратить дистилляцию — метод, который используют разработчики моделей ИИ, чтобы заимствовать данные из других моделей. OpenAI недавно заподозрила, что именно таким образом обучалась модель DeepSeek, которая якобы взяла данные из ChatGPT.
Маск представил «думающие» модели Grok 3 и Grok 3 mini
Первоначально доступ к Grok 3 получат владельцы подписки Premium+ на X, однако для расширенных функций теперь предлагается новый тарифный план под названием SuperGrok, который за $30 в месяц (или $300 в год) разблокирует дополнительные рассуждения и запросы DeepSearch, а также обеспечит создание неограниченного количества изображений.
Приблизительно через неделю Grok 3 (и предшественницы) получит «голосовой режим», а через несколько недель поступит в корпоративный API xAI вместе с функцией DeepSearch. Также Маск обещает, что через несколько месяцев откроет исходный код Grok 2.
По материалам:
ITC.ua
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