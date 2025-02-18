Маск представил «думающие» модели Grok 3 и Grok 3 mini — Finance.ua

Маск представил «думающие» модели Grok 3 и Grok 3 mini Сегодня 18:30 — Технологии&Авто

Маск представил «думающие» модели Grok 3 и Grok 3 mini

Компания искусственного интеллекта Илона Маска выпустила свою последнюю флагманскую модель искусственного интеллекта Grok 3 — ответ xAI на модели рассуждения OpenAI и китайской DeepSeek, продвигаемой как «страшно умный ИИ».

Отмечается, что для обучения Grok 3, xAI использовал огромный центр обработки данных в Мемфисе, содержащий около 200 000 графических процессоров. Сам Маск отмечал, что последняя модель была создана с «в 10 раз» большими вычислительными ресурсами, чем Grok 2, и с расширенным набором обучающих данных, якобы включающим материалы судебных дел.

«Grok 3 на порядок более мощный, чем Grok 2, — заявил Маск во время презентации, которая транслировалась в понедельник. — Это ИИ, который максимально ищет правду, даже если эта правда иногда противоречит тому, что является политически корректным».

Grok 3 — не единственная модель, а целое семейство, которое также включает меньшую версию Grok 3 mini (она отвечает на вопросы быстрее, но может быть не такой точной). Пока доступны только отдельные модели в бета-версии, тогда как полноценный запуск обещают на понедельник.

Результаты тестов

По словам xAI, Grok 3 превосходит GPT-4o по тестам — включая AIME, оценивающую производительность модели по выборке математических вопросов, и GPQA, оценивающий модели с помощью задач по физике, биологии и химии уровня PhD. Ранняя версия Grok 3 также получила конкурентоспособные результаты в тестах Chatbot Arena, которая противопоставляет различные модели искусственного интеллекта и собирает оценки пользователей на их ответы.

Две вариации Grok 3 — Grok 3 Reasoning и Grok 3 mini Reasoning — могут тщательно «продумывать» проблемы, подобно «моделям рассуждения», таким как o3-mini от OpenAI и R1 китайской DeepSeek. Модели рассуждения известны тем, что тщательно проверяют себя, прежде чем обнародовали результаты, и это позволяет избежать некоторых ловушек, на которых обычно «тормозят» стандартные.

Стартап Маска также смело утверждает, что Grok 3 Reasoning превосходит лучшую версию o3-mini — o3-mini-high — по нескольким популярным тестам, включая новейший математический тест под названием AIME 2025.

Доступность

Модели рассуждения, которые xAI продвигает как лучше справляющиеся с запросами о математике, науке или программировании, будут доступны в вебверсии программы Grok или приложения iOS — для более сложных задач предусмотрены опции «Think» и «Big Brain» (последняя при этом привлекает «дополнительные вычисления»), также есть опция DeepSearch (глубокого поиска).

Маск отметил, что некоторые «мысли» моделей размышления в программе будут скрыты, чтобы предотвратить дистилляцию — метод, который используют разработчики моделей ИИ, чтобы заимствовать данные из других моделей. OpenAI недавно заподозрила, что именно таким образом обучалась модель DeepSeek, которая якобы взяла данные из ChatGPT.

Первоначально доступ к Grok 3 получат владельцы подписки Premium+ на X, однако для расширенных функций теперь предлагается новый тарифный план под названием SuperGrok, который за $30 в месяц (или $300 в год) разблокирует дополнительные рассуждения и запросы DeepSearch, а также обеспечит создание неограниченного количества изображений.

Приблизительно через неделю Grok 3 (и предшественницы) получит «голосовой режим», а через несколько недель поступит в корпоративный API xAI вместе с функцией DeepSearch. Также Маск обещает, что через несколько месяцев откроет исходный код Grok 2.

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