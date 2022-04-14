Маск предложил купить Twitter за $43 млрд — Finance.ua

Маск предложил купить Twitter за $43 млрд

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Маск предложил купить Twitter за $43 млрд, www.teslarati.com

Соучредитель и глава Tesla Илон Маск, недавно ставший крупнейшим акционером соцсети Twitter, хочет полностью купить компанию. Он оценил ее примерно в $43 млрд.

Предложение Маска купить Twitter опубликовано на сайте Комиссии США по ценным бумагам и биржам.

4 апреля стало известно, что Маск является владельцем 9% акций Twitter и крупнейшим акционером компании. Войти в совет директоров Twitter он отказался.

В предложении купить компанию Маск заявил, что инвестировал в Twitter, поскольку верит в его потенциал стать платформой для свободы слова во всем мире, и считает, что свобода слова — это императив для демократии. Он добавил, что «компания не будет ни процветать, ни служить этому общественному императиву в нынешнем виде».

«Twitter необходимо превратить в частную компанию. В результате я предлагаю купить 100% акций Twitter по цене $54,20 за акцию наличными, с премией в 54% ко дню, предшествующему дню, когда я начал инвестировать в Twitter, и с премией в 38% ко дню, предшествующему дате публичного объявления о моей инвестиции. Это мое лучшее и окончательное предложение, и, если оно не будет принято, мне придется пересмотреть свою позицию как акционера. У Twitter — экстраординарный потенциал. Я разблокирую его», — заявил Маск.

В компании ответили, что ее правление рассмотрит предложение и любой ответ будет в пользу «всех акционеров Twitter».

У Маска более 80 млн подписчиков в Twitter. После инвестирования в компанию он стал высказывать предложения насчет изменений в ее деятельности: от превращения штаб-квартиры Twitter в Сан-Франциско в приют для беспризорных и добавления возможности редактирования твитов до предоставления автоматических меток премиум-пользователям.

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