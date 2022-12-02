Маск обещает имплантировать чип Neuralink человеку в течение полугода — Finance.ua

Маск обещает имплантировать чип Neuralink человеку в течение полугода Сегодня 02:30 — Технологии&Авто

Маск обещает имплантировать чип Neuralink человеку в течение полугода

Клинические испытания на людях беспроводного мозгового чипа, разработанного компанией изобретателя Илона Маска Neuralink, начнутся в течение полугода, передает Reuters.

Компания разрабатывает интерфейсы мозговых чипов, которые, как планируется, могут позволить пациентам с ограниченными возможностями снова двигаться и общаться. Также, по словам Маска, речь пойдет о восстановлении зрения.

Компания Neuralink, расположенная в районе залива Сан-Франциско и в Остине в Техасе, в последние годы проводила испытания на животных, пытаясь получить разрешение от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) для начала клинических испытаний на людях, пишет Reuters.

«Мы хотим быть очень осторожными и уверенными, что он будет хорошо работать, прежде чем помещать устройство в человека. Сначала прогресс, особенно в отношении людей, будет казаться, возможно, ужасно медленным, но мы параллельно делаем все, чтобы его масштабировать», — сказал Маск.

По его словам, первые два использования устройства Neuralink у человека будут касаться восстановления зрения и обеспечения движения мышц у людей, которые не могут этого делать.

Будущими продуктами Neuralink должны быть нейронные чипы, интегрированные в мозг человека, чтобы устранить последствия определенных болезней мозга. Речь идет также о расширении памяти, лечении паралича, слепоты, депрессии, болезни Паркинсона и оптимальном управлении сложными системами. Среди прочего может идти речь и о возможности мысленно играть в видеоигры, вызывать авто Tesla или загружать и воспроизводить воспоминания.

В 2019 году эксперименты с чипизацией проводились на мышах. В 87% случаев вживления устройства завершились успешно. В августе 2020 года Маск официально представил проект и представил миру чипированную свинью по имени Гертруда. В 2021 году Neuralink имела проблемы после того, как несколько обезьян подвергли эвтаназии, в том числе из-за подозрений на инфекции, связанные с устройством.

В июле другая американская компания Synchron опередила Neuralink. Тогда врачи больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке успешно установили устройство компании в человека, живущего с боковым амиотрофическим склерозом.

Neuralink — американская компания, разрабатывающая мозговые имплантанты, которые станут интерфейсом для взаимодействия между мозгом человека и электронным устройством. Созданная с участием Илона Маска компания начала свою деятельность в 2016 году. Ее представили в марте 2017 года.

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