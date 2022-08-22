Магазины Crocs возобновляют работу в россии — Finance.ua

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Магазины Crocs возобновляют работу в россии

Фондовый рынок
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Магазины Crocs возобновляют работу в россии
Магазины Crocs возобновляют работу в россии
На фоне широкомасштабного вторжения россии в Украину бренд Crocs в марте 2022 года объявил о закрытии магазинов в стране-агрессоре. Однако некоторые точки продаж снова работают на российском рынке.
Несколько магазинов Crocs уже возобновили работу под управлением ООО «Клер». Контрольной долей нового юрлица владеет гражданин Франции Эрик Пети, занимавший с 2008 по 2014 годы должность генерального директора в российском представительстве «Крокс Си-Ай-Эс».
Руководство закрытыми с марта магазинами Crocs постепенно начало переходить к новому юрлицу бывшего главы российского представительства компании Эрика Пети. Корпоративные магазины бренда возобновляют работу под управлением ООО «Клер» — в частности, по меньшей мере две точки продаж в Москве уже начали снова работать.
В контактных данных к вакансиям в профиле российского подразделения «Крокс Си-Ай-Эс» появилась почта на домене claire.shoes — новое ООО было создано в мае этого года, а основной его владелец с долей 85% — уже упомянутый француз Эрик Пети. Остальные 15% юрлица принадлежат совладельцу RT-Group Евгению Трегубенко.
российские инвесторы предполагают, что американская компания могла продать свой бизнес в стране-агрессоре новому ООО на рыночных условиях, снизив, в частности, репутационные риски от прямого присутствия на рынке. При этом схема позволит восстановить поставки оригинальной обуви бренда в россию, однако каким образом подсанкционные товары попадут на российские прилавки, «эксперты» не уточняют.
Вероятно, поставлять оригинальную обувь новые владельцы планируют с помощью так называемого «параллельного импорта». Отмечается, что возобновлять работу своего онлайн-магазина в стране-агрессоре компания, скорее всего, не будет, вместо этого товары будут поставляться через другие действующие на территории россии интернет-площадки.

Российский экономический корабль, иди на##й

По материалам:
Телеканал 24
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