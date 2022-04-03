Лондонская биржа остановила торговлю металлами из рф — Finance.ua

Лондонская биржа остановила торговлю металлами из рф

Сегодня 07:24 — Фондовый рынок

Лондонская биржа металлов перестала размещать на своих складах в Великобритании российские металлы. Речь идет про алюминий от «Русала» и медь от «Норильского никеля».

Об этом сообщает пресс-служба Лондонской биржи металлов (LME).

Отмечается, что Великобритания ввела дополнительные пошлины на импорт российской меди, свинца, первичного алюминия и алюминиевого сплава в размере 35%.

При этом указано, что решение не касается металлов, которые вывезли из россии до 25 марта.

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