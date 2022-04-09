Лондон заблокировал продажу платины и палладия с российских заводов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Лондон заблокировал продажу платины и палладия с российских заводов

Сегодня 13:12Банковские металлы
14
Лондонский рынок платины и палладия (LPPM) заблокировал российские аффинажные заводы для продажи двух металлов. Это решение означает, что платина и палладий, произведенные этими заводами после 8 апреля, запрещены для торговли на крупнейшем в мире рынке.
Об этом сообщает Reuters.
Россия производит около 10% мирового предложения платины и от 25% до 30% палладия. Эти два металла в основном используются автопроизводителями для снижения вредных выбросов. Платина также используется в других отраслях промышленности, в ювелирных изделиях и для инвестиций.
В заявлении LPPM говорится, что его руководящий комитет пересмотрел список аккредитованных заводов с в связи с событиями в Украине. LPPM заявил, что немедленно приостановит работу обоих аккредитованных им российских заводов, ОАО «Красцветмет» и Приокского завода цветных металлов.
Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов (LBMA), торговая группа, схожая с LPPM, в начале марта исключила российские аффинажные заводы из своих списков поставки, фактически заблокировав торговлю новым российским золотом и серебром.
По материалам: РБК-Україна
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.