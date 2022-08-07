Ломбарды на фоне войны снизили кредитование на четверть — Finance.ua
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Ломбарды на фоне войны снизили кредитование на четверть

Кредит&Депозит
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Ломбарды на фоне войны снизили кредитование на четверть
Ломбарды на фоне войны снизили кредитование на четверть
Финансовые компании и ломбарды по результатам I квартала 2022 года были убыточными. Деятельность большинства предоставителей небанковских финансовых услуг сократилась из-за войны.
Об этом говорится в ежеквартальном обзоре небанковского финансового сектора от НБУ.
«Кредитование ломбардами снизилось на четверть, финансовыми компаниями — на 45%. Финансовые компании и ломбарды по результатам І квартала были убыточными», — говорится в сообщении.
При этом НБУ отмечает, что отчетность финансовых компаний и ломбардов за I квартал наименее полная. Объемы активов сектора уменьшились по сравнению с объемами до начала полномасштабной войны, особенно у ломбардов.
В I квартале 2022 года выплаты страховщиков, по данным Нацбанка, упали на около 22% г/г. Страховщики были прибыльными по результатам квартала.
За квартал не отчитались кредитные союзы, имеющие почти четверть активов рынка. Объем активов отчитавшихся учреждений снизился за I квартал на 4%. Объем новых кредитов в I квартале сократился в полтора раза по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году.
В целом, как отметили в НБУ, значительное количество участников рынка небанковских финансовых услуг из-за войны вынужденно приостановили или сократили свою деятельность из-за реализации операционных рисков.
По материалам:
УНН
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