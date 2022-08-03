Логистический гигант распродает активы в рф, чтобы полностью уйти из страны-агрессора — Finance.ua
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Логистический гигант распродает активы в рф, чтобы полностью уйти из страны-агрессора

Фондовый рынок
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Логистический гигант распродает активы в рф, чтобы полностью уйти из страны-агрессора
Логистический гигант распродает активы в рф, чтобы полностью уйти из страны-агрессора
Датская транспортно-логистическая компания AP Moeller-Maersk A/S продолжает сворачивание операций в россии с намерением в итоге покинуть страну.
Об этом говорится в отчете компании по итогам ІІ квартала 2022 года.
«Все рейсы в россию и из россии прекращены, и продолжается процесс продажи активов, в частности миноритарной доли в размере 30,75% Global Ports Investments», — сказано в отчете.
AP Moeller-Maersk A/S — мировой лидер в сфере контейнерных перевозок и управления портами. Компании принадлежит более 70 контейнерных терминалов по всему миру, флот состоит из 786 судов.
Во II квартале 2022 года выручка Maersk выросла по сравнению с аналогичным показателем в прошлом году в 1,5 раза, до $21,7 млрд, EBITDA выросла вдвое, до $10,3 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
НВ
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