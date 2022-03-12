Ливия сможет полностью заменить российскую нефть для стран ЕС через 5-7 лет — Finance.ua
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Ливия сможет полностью заменить российскую нефть для стран ЕС через 5-7 лет

Сегодня 19:13Энергетика
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Ливия сможет полностью заменить российскую нефть для стран ЕС через пять-семь лет. Как заявил министр нефти и газа Ливии Мухаммед Аун, немедленно это сделать невозможно.
Об этом идет речь в комментарии министра российским СМИ.
«Ливия не может стать заменой сейчас. Возможно, это произойдет через пять или семь лет», — сказал министр.
Ранее нефтегазовая группа Eni из Италии заявила, что планирует заменить российскую нефть поставками с международного рынка, а также приостановила заключение новых контрактов на поставки сырой нефти из РФ.
Россия, второй по величине экспортер сырой нефти в мире после Саудовской Аравии, до санкций экспортировала около 3 миллионов баррелей нефти в день в европейские страны ОЭСР.
По материалам: РБК-Україна
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