Ливия сможет полностью заменить российскую нефть для стран ЕС через 5-7 лет — Finance.ua

Ливия сможет полностью заменить российскую нефть для стран ЕС через 5-7 лет

Сегодня 19:13 — Энергетика

Ливия сможет полностью заменить российскую нефть для стран ЕС через пять-семь лет. Как заявил министр нефти и газа Ливии Мухаммед Аун, немедленно это сделать невозможно.

Об этом идет речь в комментарии министра российским СМИ

«Ливия не может стать заменой сейчас. Возможно, это произойдет через пять или семь лет», — сказал министр.

Ранее нефтегазовая группа Eni из Италии заявила, что планирует заменить российскую нефть поставками с международного рынка, а также приостановила заключение новых контрактов на поставки сырой нефти из РФ.

Россия, второй по величине экспортер сырой нефти в мире после Саудовской Аравии, до санкций экспортировала около 3 миллионов баррелей нефти в день в европейские страны ОЭСР.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью