Литва сделала для украинцев бесплатным проезд в поездах — Finance.ua

Литва сделала для украинцев бесплатным проезд в поездах

Сегодня 17:50 — Личные финансы

Литва сделала для украинцев бесплатным проезд в поездах

С сегодняшнего дня все граждане Украины могут бесплатно ездить поездом в Литву.

Об этом сообщил министр транспорта и связи Литвы Мариус Скуодис в соцсети.

«Для бесплатных поездок достаточно будет предоставить украинский паспорт или ID-карту, для детей — свидетельство о рождении», — уточнил литовский министр.

Напомним, «Укрзализныця» заявила о возможности вернуть билеты на поезда, отмененные в связи с военными действиями. Вернуть билеты граждане смогут в течение 2 месяцев.

Справка Finance.ua:

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