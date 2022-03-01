Литва сделала для украинцев бесплатным проезд в поездах — Finance.ua
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Литва сделала для украинцев бесплатным проезд в поездах

Сегодня 17:50Личные финансы
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Литва сделала для украинцев бесплатным проезд в поездахЛитва сделала для украинцев бесплатным проезд в поездах
С сегодняшнего дня все граждане Украины могут бесплатно ездить поездом в Литву.
Об этом сообщил министр транспорта и связи Литвы Мариус Скуодис в соцсети.
«Для бесплатных поездок достаточно будет предоставить украинский паспорт или ID-карту, для детей — свидетельство о рождении», — уточнил литовский министр.

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Напомним, «Укрзализныця» заявила о возможности вернуть билеты на поезда, отмененные в связи с военными действиями. Вернуть билеты граждане смогут в течение 2 месяцев.

Справка Finance.ua:

  • граждане, которые намерены выехать за границу на собственном автомобиле, не нуждаются в полисе страхования «Зеленая карта»;
  • сервис компании Uber перестал работать в Украине 24 февраля, сообщила компания в своем приложении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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