«Литовские железные дороги» закрывают представительства в рф и беларуси — Finance.ua
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«Литовские железные дороги» закрывают представительства в рф и беларуси

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«Литовские железные дороги» закрывают представительства в рф и беларуси«Литовские железные дороги» закрывают представительства в рф и беларуси
Государственная компания Lietuvos gelezinkeliai (LTG, Литовские железные дороги) закрывает свои представительства в рф и беларуси.
Об этом говорится в заявлении компании от 11 апреля.
«Мы решительно осуждаем российскую войну в Украине, поэтому мы ищем способы помочь борющемуся за свободу народу Украины. Представительства в беларуси и россии имели целью сотрудничество и поиск новых контактов с бизнес-партнерами в этих странах, но возможностей для таких контактов не осталось. Таким образом, закрытие представительств является необходимым шагом», — заявил генеральный директор LTG Эгидиус Лазаускас.
Офисы LTG в россии и беларуси были созданы около десяти лет назад. Сейчас идет процесс их ликвидации и может длиться 3-6 месяцев.
В компании напомнили, что в марте предприятие железнодорожных грузоперевозок LTG Cargo группы запретило использование всех вагонов компании при перевозке грузов в беларусь и россию, а также в другие государства транзитом через эти страны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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