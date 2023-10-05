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Лишат ли переселенца помощи, если он откроет собственное дело — объяснение юристов

Личные финансы
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Лишат ли переселенца помощи, если он откроет собственное дело — объяснение юристов
Лишат ли переселенца помощи, если он откроет собственное дело — объяснение юристов
Открытие любой группы ФЛП не является препятствием для получения помощи на проживание ВПЛ и не может быть основанием для ее отмены.
Об этом сообщили юристы Благотворительного фонда Право на защиту.
В случае открытия собственного дела ВПЛ не теряет выплаты от государства
Внутренне перемещенное лицо не может лишиться выплат на проживание, если оно откроет собственное дело.
Данный вопрос регулируется нормами Постановления Кабинета Министров Украины от 20 марта 2022 г. № 332 (с учетом изменений, внесенных постановлением № 709). Порядок предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам.
Согласно этому постановлению, открытие любой группы ФЛП не является препятствием для получения помощи на проживание ВПЛ и не может быть основанием для их отмены, и при этом этот факт не влияет на потерю статуса ВПЛ.
На отмену выплат переселенцам влияют другие факторы: приобретение недвижимого имущества, транспортного средства, открытие депозитных счетов и т. п.
Переселенцам, которым ошибочно приостановили помощь, возобновят выплаты ВПЛ
Владельцам разрушенного жилья, которые никуда не перемещались и имеют право на выплаты ВПЛ, в октябре должны возобновить выплату помощи. Ранее им по ошибке приостановили выплаты.
Также возобновят выплаты ВПЛ лицам, которые по реестрам ЗАГСов ошибочно считались умершими, и тем, кто вернулся из-за границы, однако данные об этом не зафиксировали.
В октябре помощь продлевается для всех ВПЛ, проживающих в Украине и являющихся внутренне перемещенными лицами, в размерах:
• для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс. грн;
• для других лиц — 2 тыс. грн.
Гражданам для продления выплат никаких дополнительных действий совершать не нужно, выплаты будут продлеваться автоматически. Выплаты помощи ВПЛ будут осуществляться 15 и 28 числа каждого месяца.
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По материалам:
НВ
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